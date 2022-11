L’équipe indienne de hockey masculin bat l’Australie 4-3 pour mettre fin à une séquence de 12 matchs sans victoire et maintenir la série de tests en vie

L’équipe indienne de hockey masculin a mis fin à sa séquence de 12 matchs sans victoire contre l’Australie, numéro un mondial, avec une victoire de 4-3 lors du troisième match pour rester en vie dans la série de tests de cinq matchs au Mate Stadium, ici mercredi.

Il s’agissait de la 13e victoire de l’Inde contre l’Australie en 65 matchs de hockey et sa première depuis 2016.

C’est Mandeep Singh qui a préparé Akashdeep Singh pour marquer le vainqueur pour l’Inde tandis que d’autres buts ont été marqués par Harmanpreet Singh (12′), Abhishek (47′) et Shamsher Singh (57′). Pour l’Australie, Jack Welch (25), Aran Zalewski (32′) et Nathan Ephraums (59′) ont marqué.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Après avoir mis l’accent sur une structure défensive solide à la veille du match, le capitaine indien Harmanpreet Singh s’est assuré que son équipe le suivait à la perfection alors qu’ils impressionnaient par leur défense individuelle pour contenir la ligne avant australienne qui a montré une forme déchaînée jusqu’à présent dans ces cinq -série de matchs.

L’Inde a rapidement quitté les blocs, poussant l’Australie sur le pied arrière lorsqu’elle s’est convertie à partir d’un corner de pénalité à la 12e minute. C’est Hardik Singh qui a donné la percée lorsqu’il a créé le PC via un ballon aérien dans le cercle, qui a été mal intercepté par le défenseur australien menant à une faute de jeu dangereuse dans le D.

Harmanpreet Singh, qui était en grande forme, était sur la cible avec un puissant film de drag qui a dépassé Johan Durst à la vitesse de l’éclair. C’était le quatrième but de Harmanpreet de la tournée.

L’Australie a eu une chance d’égaliser le score au début du deuxième quart lorsqu’elle a obtenu un CP après une faute de pied de l’Inde dans le cercle. Mais le gardien indien expérimenté PR Sreejesh était au point avec ses arrêts. Il a d’abord bloqué le coup de drag de Jeremy Hayward, puis a arrêté deux autres tirs au but avec son ailier Surender qui le soutenait.

Cependant, l’Australie n’a pas laissé passer l’occasion lorsqu’elle a remporté son deuxième PC à la 25e minute. Bien que Sreejesh ait bien fait de bloquer le coup de Hayward, Welch a entaillé le ballon devant lui au rebond.

L’Australie a renforcé son score au début du troisième quart grâce à un PC bien exécuté marqué par Aran Zalewski à la 32e minute. Cependant, l’Inde est restée calme dans sa poursuite et a continué à conserver son élan – prenant le match sur le fil, comme cela a été la tendance lors des deux matches précédents.

L’Inde a augmenté la mise dans son attaque, ce qui a abouti à son deuxième PC du match à la 47e minute. Une bonne injection d’Abhishek a été bien reçue par Harmanpreet uniquement pour mettre en place l’injecteur pour dévier le ballon dans le poteau.

La variation a fonctionné avec Abhishek en la perfectionnant. Quelques instants plus tard, il a travaillé en tandem avec Shamsher Singh pour remporter le troisième PC de l’Inde. Malheureusement, la chance est allée mendier après une mauvaise exécution.

Alors qu’il ne restait que quatre minutes pour le dernier sifflet, Shamsher a aidé l’Inde à remporter son quatrième PC et cette fois, il a été immaculé dans ses efforts pour prendre un rebond sur le coup de drag de Jugraj Singh pour marquer le troisième but de son équipe.

Les dernières minutes ont été intenses, l’Australie marquant un PC à la 59e minute. Mais une belle coordination entre Mandeep Singh et Akashdeep Singh a permis à l’Inde de bien finir.

« C’était un meilleur effort défensif aujourd’hui. Nous nous sommes bien battus à plusieurs reprises”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Inde, Graham Reid, après le match.

Cependant, il a tout de même averti les joueurs de donner trop d’occasions à leur adversaire. Dans ce cas, concéder huit PC.

“Bien que notre taux de conversion PC ait été bon, nous leur avons probablement encore donné trop d’opportunités et compté un peu trop sur notre gardien de but. Cela dit, il est parfois bon de greffer une victoire et je pense que c’est ce que l’équipe a fait aujourd’hui. Nous nous sommes battus dur et c’était un bon match de construction de caractère pour nous avant la Coupe du monde en janvier”, a déclaré l’entraîneur.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici