L’équipe indienne de hockey masculin bat l’Afrique du Sud 3-2 pour atteindre la finale et remporter la médaille Assure

L’équipe indienne de hockey masculin a atteint la finale des Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022 avec une victoire 3-2 contre l’Afrique du Sud en demi-finale samedi. Abhishek (20′), Mandeep Singh (28′) et Jugraj Singh (58′) ont marqué les buts pour l’Inde, tandis que Ryan Julius (33′) et Mustapha Cassiem (59′) ont marqué les buts pour l’Afrique du Sud. Avec cette victoire, l’Inde s’est assurée une place en finale et concourra pour la médaille d’or lundi.

Le match a commencé avec l’Inde pénétrant profondément dans la moitié de terrain sud-africaine alors que Lalit Kumar Upadhyay a fait irruption dans le cercle pour troubler la défense adverse. Quelques secondes plus tard, le capitaine Manpreet Singh a passé un ballon à l’intérieur du cercle à Abhishek, mais la défense sud-africaine a effectué l’arrêt. Le gardien de Proteas Gowan Jones a effectué deux arrêts consécutifs pour nier l’Inde après qu’Akashdeep Singh ait déchiré le cercle et créé de grandes opportunités. Jones a également refusé Harmanpreet Singh après avoir frappé un puissant dragflick sur la cible depuis un coin de pénalité et le premier quart-temps s’est terminé sans qu’aucune des deux équipes n’obtienne de but au tableau.

L’Inde a continué à faire des courses dangereuses à l’intérieur du cercle de frappe, créant en particulier une menace sur les flancs gauches. Le gardien Krishan B Pathak a effectué un arrêt crucial après que l’Afrique du Sud ait obtenu des corners de pénalité consécutifs. Abhishek a finalement brisé les chaînes avec un superbe coup inversé dans les filets depuis le bord du cercle alors que l’Inde prenait une avance de 1-0. Quelques minutes plus tard, Akashdeep Singh a reçu une passe pénétrante dans le cercle de Vivek Sagar Prasad. Mais son tir cadré a une nouvelle fois été sauvé par Gowan Jones. Une contre-attaque tardive a conduit Mandeep Singh à frapper le ballon dans les filets devant le gardien sud-africain alors que l’Inde entrait à la mi-temps avec une avance de 2-0.

La deuxième mi-temps a commencé avec l’Inde obtenant un corner de pénalité précoce et mettant immédiatement la pression sur la défense sud-africaine. Mais le tir de Varun Kumar a été repoussé par l’opposition. Ryan Julius a inscrit l’Afrique du Sud sur le tableau alors qu’il marquait sur un rebond sur un corner de pénalité pour réduire l’écart à 1-2. Quelques minutes plus tard, le tir d’Abhishek vers le second poteau est à nouveau arrêté par Gowan Jones. Le gardien sud-africain a de nouveau fait un arrêt lorsque Jarmanpreet Singh a décoché un tir cadré depuis un corner de penalty.

Alors qu’il restait 15 minutes au compteur, l’Inde a commencé à montrer qu’elle était urgente d’étendre son avance alors que Jarmanpreet Singh se créait une opportunité dangereuse sur le flanc gauche, mais le ballon venait de passer à côté. Avec Gurjant Singh faisant des courses à l’intérieur du cercle, l’Inde a gardé la défense sud-africaine sur ses gardes alors que le temps passait. Un corner tardif a vu Jugraj Singh marquer un autre but pour l’Inde, mais Mustapha Cassiem a également ajouté un but pour l’Afrique du Sud avec une minute à jouer. L’Inde a réussi à garder son sang-froid dans les dernières secondes et a remporté la victoire 3-2 pour atteindre la finale.

