L’équipe indienne de hockey masculin après le retour victorieux du CWG 2022, visitez le Mémorial national de guerre

À l’approche du 75e jour de l’indépendance, l’équipe indienne de hockey masculin après son retour victorieux des Jeux du Commonwealth 2022 a visité le Mémorial national de la guerre, qui offre à chaque citoyen l’occasion d’exprimer sa gratitude aux braves soldats martyrs de la nation.

L’équipe de onze membres a montré son profond intérêt à visiter ce monument d’une grande importance nationale car il détient une longue tradition de loyauté, de bravoure et de sacrifice sans faille dans l’exercice de ses fonctions.

Avec la curiosité de connaître et d’apprendre l’histoire glorieuse du pays, l’équipe a fait le tour du monument et a visité le Veerta Chakra (cercle de bravoure), Tyag Chakra (cercle de sacrifice), Param Yodhdha sthal etc. sur les murs de Tyag Chakra, certains membres de l’équipe ont déclaré : “C’est vraiment un moment de fierté pour nous de voir plus de 26 000 noms de martyrs gravés ici et sans manquer cette occasion, nous aimerions rendre hommage aux martyrs de Guerre de Kargil.

Après avoir rendu hommage et salué les héros tombés au combat, l’équipe a ensuite vu les peintures murales de six batailles importantes menées par les courageux soldats de la nation. S’inspirant de la formation ” Chakravyuh “, l’emblématique National War Memorial se vante de cercles concentriques thématiques avec un grand obélisque de cérémonie en son centre qui porte la flamme éternelle ” Amar Jawan Jyoti “.

“Comme la flamme éternelle dans le chakra Amar, l’un des cercles concentriques, nos héros ainsi que leur acte de bravoure resteront immortels dans nos cœurs”, a déclaré Manpreet Singh, capitaine de l’équipe masculine de hockey.

Il a également ajouté qu’avec cette visite, ils ont réalisé que le monument aux morts a tant d’informations et de connaissances à offrir. “Nous sommes au courant de certains soldats et de leurs actes de bravoure, mais en visitant ce monument, nous avons réalisé qu’il existe des histoires inspirantes sur chaque héros méconnu du pays. Et nous demandons à chacun de prendre du temps et de visiter cet endroit pour honorer les personnes qui ont donné leur vie pour que nous vivions en paix. Nous sommes inspirés et touchés.

