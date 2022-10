L’équipe indienne de hockey junior masculin bat le Japon 5-1

L’équipe indienne de hockey masculin junior a retrouvé le chemin de la victoire avec une solide performance contre le Japon, s’imposant 5-1 lors de son troisième match à la 10e Coupe du Sultan de Johor.

Pour l’Inde, ce sont les capitaines Uttam Singh (3′), Rohit (12′), Johnson Purty (21′), Boby Singh Dhami (31′) et Amandeep Lakra (51′) qui ont trouvé le fond des filets, tandis qu’Ikumi Saeki (15′) a marqué le seul but du Japon.

Après s’être inclinées 4-5 face à l’Afrique du Sud lors de leur match précédent, les juniors indiennes ont conservé leurs chances de passer au tour suivant en s’imposant contre le Japon.

Après un départ retardé, l’Inde sort très vite des contres, le capitaine Uttam Singh (3′) repoussant le gardien japonais après une période de domination. Et même si le Japon menaçait de tirer quelques corners juste après, la défense indienne ne leur laissait aucun espace.

L’Inde a absorbé la pression du Japon avant que Rohit (12′) ne tire un corner de pénalité pour donner à son équipe une avance de 2-0. Cependant, juste avant le coup de sifflet, le Japon en a retiré un grâce à Ikumi Saeki (15 ′), qui a converti un corner de pénalité pour porter le score à 2-1.

Dans le deuxième quart-temps, les deux équipes se sont échangé des coups dans les premières minutes, jouant avec beaucoup d’énergie, avant que l’Inde ne reprenne son avance de 2 buts alors que Johnson Purty (21′) trouvait le fond des filets d’un tir net du haut. du cercle. L’Inde a continué à mettre la pression à la recherche d’un autre but, mais elle est entrée à la mi-temps avec un score de 3-1 en sa faveur.

L’Inde a bien commencé la seconde mi-temps, puisque Boby Singh Dhami (31 ′) a ajouté un quatrième, étendant encore l’avantage. Les Indian Colts avaient le vent en poupe et dominaient les débats.

Juste après, le Japon a obtenu un cinquième corner de pénalité, mais un mauvais piège a permis à la défense indienne de bondir et de dégager ses lignes. Le Japon a intensifié ses efforts dans les dernières minutes du quart-temps, mais l’Inde les a tenus à l’écart, conservant l’avance de 3 buts et jouant la majeure partie du match dans la moitié de terrain adverse.

Ayant besoin d’un but rapide dans la phase finale de jeu, le Japon est passé à l’attaque dès le début, mais l’Inde a creusé profondément et a bien contrôlé la situation.

Après avoir fait face à la vague initiale d’attaques, l’Inde a intensifié la mise et Amandeep Lakra (51 ′) a converti un corner de pénalité, ce qui a rendu plus difficile pour le Japon de monter un retour. Dès lors, l’Inde a contrôlé les débats et clôturé le match confortablement, enregistrant une victoire 5-1.

L’Inde affrontera l’Australie lors de son quatrième match le 26 octobre.

