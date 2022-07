L’équipe indienne de hockey féminin vise la gloire du CWG 2022

L’équipe indienne de hockey féminin se concentrera désormais sur les prochains Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 qui débuteront le 28 juillet. L’équipe de l’entraîneure en chef Janneke Schopman sort d’une campagne difficile lors de la Coupe du monde féminine de hockey FIH en Espagne et aux Pays-Bas 2022, qui s’est récemment terminée, mais vise désormais le succès à Birmingham.

S’adressant aux médias un jour après son arrivée au Royaume-Uni avant les Jeux du Commonwealth, l’entraîneure en chef, Janneke Schopman, a déclaré qu’il serait essentiel d’aiguiser leurs compétences à l’avenir.

“Notre performance à la Coupe du monde n’a pas été bonne en termes de résultats, mais nous avons créé beaucoup d’occasions de PC et avons bien joué dans l’ensemble. C’est notre exécution qui n’a pas été la meilleure. Nous nous concentrerons sur l’obtention de notre place d’exécution pour aller de l’avant et nous préparerons en conséquence pour le CWG. Nous devons mieux nous entraîner pour que l’exécution s’améliore », a déclaré Schopman.

Il a ajouté: “Notre manière de jouer a changé, au lieu de défendre davantage comme auparavant, d’autres équipes se mettent en place défensivement contre nous.”

L’équipe indienne aura un camp d’entraînement avant les Jeux du Commonwealth à Nottingham.

Selon la joueuse senior Nikki Pradhan, l’équipe est de bonne humeur alors qu’elle s’apprête à augmenter l’intensité lors des derniers tours de préparation avant les prestigieux Jeux quadriennaux.

“L’ambiance est bonne dans l’équipe actuellement. Nous voulons jouer de bons matchs au CWG et voulons jouer un jeu offensif ici. Nous n’avons pas été en mesure de marquer trop de buts à la Coupe du monde, mais nous espérons changer cela maintenant », a déclaré Pradhan.

En repensant à la difficile campagne de Coupe du monde récemment, Monika a noté qu’ils n’avaient pas obtenu le genre de résultats qu’ils auraient souhaités, mais a ajouté que les performances globales n’étaient pas un problème.

« Je dirais que nous avons bien joué dès le début de la Coupe du monde. Nous avons joué en équipe dès le début mais avec le match néo-zélandais, c’était une rencontre difficile et les choses n’ont pas fonctionné ce jour-là. Malheureusement, nous n’avons pas noté les PC que nous avons créés, mais nous travaillerons dessus à l’avenir. Les performances ont été bonnes dans l’ensemble pour nous », a déclaré Monika.

Abordant la vague de chaleur dont on parle tant au Royaume-Uni, l’entraîneur a minimisé toute inquiétude.

“Il fait chaud mais c’est ce que c’est et nous nous sommes entraînés et avons joué à Bhubaneswar où il fait aussi assez chaud et humide. Nous n’avons pas non plus vu le terrain réel à Birmingham, mais quoi qu’il en soit, nous devons tirer le meilleur parti des circonstances qui s’offrent à nous », a déclaré Schopman.

L’équipe féminine indienne a remporté l’or aux Jeux du Commonwealth de 2002 (Manchester) et l’argent lors de l’édition 2006 à Melbourne. Plus récemment, ils ont terminé quatrièmes très crédibles aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

L’équipe indienne, dirigée par Savita, débutera sa campagne le 29 juillet à Birmingham avec le match contre le Ghana (18h30 IST), avant d’affronter le Pays de Galles (23h30 IST) le 30 juillet, l’Angleterre (18h30 IST) le 02 Août et Canada (15h30 IST) le 03 août lors du premier tour.

Les matchs seront diffusés sur le Sony Network.

