L’équipe indienne de hockey féminin subit une raclée 1-4 aux mains de l’Allemagne à Wiesbaden

L’équipe indienne de hockey féminin a subi une défaite 1-4 face à l’Allemagne lors du premier des deux matches contre les hôtes mardi.

Le jeune Vaishnavi Vittal Phalke (29′) a été le seul buteur de l’Inde, tandis que Nike Lorenz (6′, 59′) et Jette Fleschütz (14′, 43′) ont inscrit un doublé chacun dans la victoire de l’Allemagne.

Les hôtes ont commencé le match sur une note offensive, mettant l’Inde sur le pied arrière dès le début. Ils ont marqué des buts consécutifs au premier quart-temps, augmentant la pression sur la défense indienne.

Le premier but de l’Allemagne est sorti d’un corner de pénalité bien exécuté par Nike Lorenz tandis que le deuxième but de l’équipe est sorti d’un coup de pénalité via Jette. Bien que les visiteurs aient tenté de rebondir lorsqu’ils ont obtenu un PC à la 11e minute, l’occasion n’a pas pu être convertie.

Cependant, au deuxième quart-temps, l’équipe indienne est sortie du revers du début avec un match bien structuré. Bien qu’ils n’aient accordé aucun but à l’Allemagne, ils ont réussi à convertir un PC à la 29e minute grâce à Vaishnavi.

Avec un score de 2-1 à la mi-temps, l’Allemagne est revenue sur le terrain avec un plan pour tester la défense indienne.

Alors que l’Inde était à la hauteur du combat, une faute de sa défense tout en stoppant l’attaque allemande dans le cercle les a vus concéder un CP. Jette ne s’est pas trompée en convertissant l’opportunité et en aidant son équipe à porter l’avance à 3-1.

Bien que l’Inde ait trouvé quelques occasions de marquer dans le dernier quart-temps, la défense allemande était trop forte pour percer.

Pendant ce temps, Nike a marqué le quatrième but pour l’Allemagne dans les dernières minutes du match, portant le score final à 4-1.

L’Inde jouera à nouveau contre l’Allemagne mercredi.

