L’équipe indienne de hockey féminin s’inspire de sa victoire en demi-finale contre l’Australie lors du match de Tokyo.

L’équipe indienne de hockey féminin chercherait à s’inspirer de son succès aux Jeux olympiques de Tokyo lorsqu’elle affrontera la puissante Australie lors de la deuxième demi-finale des Jeux du Commonwealth ici vendredi. L’Inde avait surpris l’Australie 1-0 en quart de finale des Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière. Et vendredi, l’équipe dirigée par Savita Punia chercherait à faire un rappel ici. Mais ce serait plus facile à dire qu’à faire car l’Australie est de loin la force dominante du CWG avec quatre médailles d’or en six éditions depuis l’introduction du hockey aux Jeux. en 1998.

Les Hockeyroos sont dans une forme sublime ici après avoir dominé leur poule avec quatre victoires en autant de matchs et cela sans encaisser un seul but. L’Inde, en revanche, a terminé deuxième de la poule A derrière l’Angleterre avec neuf points. La seule défaite de l’Inde (1-3) est survenue contre l’équipe locale.

Les Indiens devront jouer hors de leur peau et l’entraîneur en chef Janneke Schopman espère que son équipe pourra produire une performance clinique dans tous les aspects du jeu. La défense indienne, dirigée par le skipper Savita et qui a des goûts de Gurjit Kaur, Udita et Deep Grace Ekka devront être sur leurs gardes contre les Australiens rapides.

La défense s’est effondrée lorsqu’elle a été mise sous pression, ce qui était évident lors de la défaite 1-3 de l’Inde contre l’Angleterre lors de leur dernier match de poule.



La force de frappe devra également être à son meilleur et Sharmila Devi, Navneet Kaur et Lalremsiani ne peuvent pas se permettre de gâcher des occasions de marquer, en particulier contre une Australie forte, qui n’a pas encore concédé de but dans le tournoi. Après avoir terminé deuxième derrière la Nouvelle-Zélande lors du dernier CWG à domicile, les Australiens auraient désespérément besoin de remonter sur la plus haute marche du podium. Lors de la première demi-finale, les hôtes anglais affronteront la Nouvelle-Zélande, championne en titre du CWG.

