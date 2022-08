L’équipe indienne de hockey féminin s’incline 1-3 contre l’Angleterre

L’équipe indienne de hockey féminin n’a pas réussi à impressionner lors de son premier vrai test des Jeux du Commonwealth, s’inclinant 1-3 contre l’Angleterre dans un match de la poule A, à Birmingham mardi.

L’Angleterre a trouvé un but tôt après que Giselle Ansley (3e minute) ait dévié un corner de pénalité dans le but indien. Tess Howard a porté le score à 2-0 au troisième quart (40e) avant qu’Hannah Martin ne marque le troisième but de l’équipe au quatrième et dernier quart (53e).

A quelques secondes du coup de sifflet final, l’Inde inscrivait un but de consolation par Vandana Katariya (60e), via une déviation sur corner.

L’équipe locale a commencé sur une bonne note, effectuant des mouvements rapides et dominant la possession de balle pour faire pression sur l’Inde.

Dès la deuxième minute du match, l’Angleterre se voit accorder un corner de pénalité. Ils ne pouvaient pas faire en sorte que cela compte, mais ils ont capitalisé sur le suivant qu’ils ont obtenu peu de temps après le premier.

Enhardie par un premier but, l’Angleterre a continué à dominer le ballon tout en cherchant à mettre la pression sur les touristes avec des tentatives consécutives à bout portant.

L’Inde a défendu en nombre, mais le milieu de terrain semblait un peu rouillé et sous la pompe au milieu de l’attaque incessante de l’Angleterre au centre de hockey et de squash de l’Université de Birmingham.

Les Indiens se sont regroupés après leur négligence au premier quart mais n’ont pas réussi à marquer les buts.

Au début du deuxième quart-temps, les Indiens ont tiré sur le but adverse et ont semblé agressifs. Le deuxième quart-temps s’est terminé dans une impasse, l’Angleterre conservant la tête et l’Inde poursuivant sa quête d’égalisation.

L’Inde a fait mieux au deuxième quart, mais elle avait du mal à dépasser Madeleine Hinch, qui était au milieu d’un excellent match avant que l’arbitre ne siffle la mi-temps.

Le fait que les Indiens n’aient pas trouvé le chemin des filets, malgré leur confiance et leur agressivité, a beaucoup à voir avec la performance du gardien anglais Hinch. Ce qui n’a pas non plus aidé la cause des Indiens, c’est leur jeu bâclé dans le dernier tiers.

Alors même que l’Inde cherchait désespérément l’égalisation, c’est l’équipe locale qui a de nouveau marqué, prolongeant son avance et portant le score à 2-0 au troisième quart.

Le deuxième but était le résultat d’un excellent travail d’équipe de l’Angleterre alors que Hannah Martin a fourni une passe décisive parfaite à Tess Howard qui a dévié le ballon dans le but indien.

L’Angleterre a obtenu un penalty à moins de neuf minutes de la fin, et Martin a dévié le gardien indien Savita Punia pour le troisième but de l’équipe locale.

Ce fut une sortie décevante pour l’Inde qui est entrée dans le match avec la vengeance en tête alors que l’Angleterre les battait dans le match pour la médaille de bronze de l’édition 2018 du CWG par une marge de 6-0, leur refusant une place sur le podium.

C’est également la même équipe anglaise, qui avait anéanti les espoirs de médailles de l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, les battant 4-3 lors du match de barrage pour la médaille de bronze.

Avant cette sortie, les Indiens avaient enregistré des victoires consécutives – 5-0 contre le Ghana et 3-1 contre le Pays de Galles – lors de leurs deux premiers matches de la poule A.

