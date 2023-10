L’Inde a nommé samedi l’Américain d’origine autrichienne Peter Harberl au poste d’entraîneur du conditionnement mental de l’équipe nationale féminine de hockey.

Au cours de son mandat, Haberl, psychologue agréé, originaire de Colorado Springs, aux États-Unis, travaillera aux côtés de l’entraîneur en chef de l’équipe féminine indienne, Janneke Schopman.

Haberl possède une expérience préalable dans le travail avec des équipes et des individus hautement performants.

Il a participé à neuf Jeux olympiques avec des athlètes et des équipes médaillées, fournissant des techniques innovantes et de pointe ainsi que des stratégies de consolidation d’équipe pour optimiser les performances sous pression.

Alors que les qualifications olympiques de la FIH doivent se dérouler à Ranchi du 13 au 19 janvier de l’année prochaine, la nomination de Haberl va remonter le moral de l’équipe.

En tant que joueur de hockey sur glace professionnel à la retraite, Haberl a une connaissance directe des épreuves auxquelles sont confrontés les athlètes et de la manière de gérer la pression.

Il a débuté sa carrière au sein de l’équipe féminine américaine de hockey sur glace en tant que consultant en psychologie du sport de 1996 à 2006 et a depuis perfectionné son métier pour devenir psychologue du sport du Comité olympique américain de 2001 à 2005 et psychologue du sport principal du Comité olympique américain. Comité olympique et paralympique américain de 2005 à 2023.

Parlant de la nomination de Haberl, le président de Hockey India, Dilip Tirkey, a déclaré : « C’est un professionnel minutieux et il est fortement recommandé.

“Nous avons retenu ses services pour équiper au mieux l’équipe indienne de hockey féminin afin qu’elle puisse performer sans aucune inhibition et je suis sûr que cette étape aidera énormément l’équipe à l’avenir.” “Haberl travaillera en étroite collaboration avec l’équipe lors des prochains tournois, y compris les très attendus éliminatoires olympiques de Paris à Ranchi plus tard cette année.” Le secrétaire général de HI, Bhola Nath Singh, a déclaré qu’il s’agissait d’une mesure indispensable pour le progrès constant de l’équipe féminine.

« Après que l’équipe masculine indienne a bénéficié des services d’un préparateur mental, chez Hockey India, nous étions à la recherche d’une personne possédant la même expertise pour l’équipe féminine indienne, et Haberl correspond parfaitement à cette demande.

“Il dispose des outils nécessaires qui peuvent aider Janneke Schopman à aider les joueurs à atteindre leur plein potentiel et à propulser l’équipe parmi les meilleures équipes du monde”, a-t-il déclaré.

Partageant son enthousiasme à l’idée de travailler avec l’équipe indienne de hockey féminin, Haberl a déclaré : « J’ai hâte de commencer. L’équipe indienne de hockey féminin est en plein essor ces dernières années et être recrutée pour aider l’équipe à franchir la dernière étape vers la célébrité est une proposition pour le moins excitante.

« Je m’engage pleinement à aider l’équipe à devenir l’une des meilleures équipes de hockey féminin du moment et je suis prête à aider de toutes les manières possibles pour que cela devienne une réalité. »

