L’équipe indienne de hockey féminin reçoit un accueil chaleureux après la victoire de la Coupe des Nations FIH 2022

Après avoir remporté l’édition inaugurale de la FIH Women’s Nations Cup 2022 à Valence en grande pompe, l’équipe indienne de hockey est arrivée ici lundi matin et a été accueillie par des applaudissements enthousiastes.

Le titre de l’équipe indienne signifie qu’elle a également obtenu une promotion dans la Pro League féminine de hockey FIH 2023-24.

« En tant que capitaine, je suis très fier et ravi de mes coéquipiers. Tout le monde s’est donné à 100% lors de la FIH Women’s Nations Cup 2022, et nous avons maintenu notre concentration dès le début, sur et en dehors du terrain, et c’est vraiment formidable de faire partie d’une telle équipe”, a déclaré la capitaine Savita.

Savita a également ajouté que l’équipe indienne de hockey féminin ne lève pas le pied et a les yeux rivés sur le calendrier de l’année prochaine.

“Nous avons eu une bonne année en 2022 et à l’avenir, nous continuerons à viser plus de victoires et de titres. Nous avons les Jeux asiatiques de 2022 l’année prochaine, et nous essaierons certainement de revenir avec un bon résultat”, a déclaré Savita.

L’Inde a battu l’Espagne lors de la finale de la Coupe des nations féminines FIH 2022, Gurjit Kaur marquant le seul but d’un match très disputé samedi.

“Gagner la finale de la Coupe des nations féminines FIH 2022 doit compter comme le meilleur moment pour moi et l’équipe. Nous avions cet objectif depuis le début et pouvoir l’atteindre était vraiment bien”, a déclaré Gurjit Kaur.

Le tournoi de Valence a également vu la dynamique attaquante Lalremsiami franchir la barre des 100 sélections pour l’équipe indienne de hockey féminin.

“Pouvoir atteindre la barre des 100 sélections à un si jeune âge est quelque chose qui me procure une immense joie. Et je suis très reconnaissant du soutien continu de tous les membres de l’équipe. Nous sommes très heureuses d’avoir remporté la FIH Women’s Nations Cup 2022, et nous continuerons à travailler dur pour aller de l’avant”, a déclaré Lalremsiami.

