La milieu de terrain de l’équipe féminine indienne de hockey, Monika, a déclaré que les « séances rouges » exténuantes – principalement des séances d’entraînement de plus haute intensité où l’accent est mis sur l’intensité des matchs – aident les joueurs à se mettre en forme pour les prochains Jeux olympiques.

«L’objectif est maintenant de continuer à améliorer nos forces et de travailler sur les points faibles. Notre objectif est de faire un pic au bon moment. La charge de travail de chaque joueur est prise en considération et les améliorations sont cartographiées en conséquence », a déclaré Monika, 27 ans, qui faisait partie de l’équipe médaillée de bronze aux Jeux asiatiques de 2014.

«Notre conscience de chaque session, de son utilité et de son utilité est bien meilleure maintenant qu’avant. Auparavant, nous concentrerions aveuglément ce que les entraîneurs disaient. Maintenant, nous avons les «séances rouges», qui sont pour la plupart des séances d’entraînement de plus haute intensité où nous nous concentrons sur l’intensité des matchs avec l’idée de remplacer l’intensité des matchs », a-t-elle déclaré.

Le joueur de Chandigarh dit que le staff des entraîneurs planifie les «séances rouges» «semaine après semaine» de telle sorte que l’équipe atteigne son apogée au bon moment.

«Les samedis matins sont les plus difficiles. C’est toujours une session rouge. Chaque séance est soit axée sur la vitesse ou l’endurance, soit sur la direction. Nous avons environ deux à trois séances de ce type par semaine. Ce sont les jours où notre condition physique est vraiment mise à l’épreuve. Chaque jour, nous nous entraînons entre deux heures et 4,5 heures », a déclaré le joueur qui faisait partie de l’équipe des Jeux olympiques de Rio 2016.

Monika affirme que la surveillance constante par le conseiller scientifique Wayne Lombard d’aspects cruciaux tels que le sommeil et la récupération, entre autres, aide les joueurs à mieux se préparer.

«Nous maintenons un graphique qui contient des détails sur ce que nous faisons toute la journée. Nous devons mentionner les détails des activités que nous poursuivons pour la récupération, comme le nombre de minutes passées pour un massage, un bain de glace ou une séance de piscine, etc. Nous enregistrons également le nombre d’heures de sommeil. Le personnel d’entraîneurs a inculqué beaucoup plus de sensibilisation sur la façon dont nous devons prendre soin de notre corps et rester sans blessure », a-t-elle ajouté.

