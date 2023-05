L’équipe indienne de hockey féminin perd 4-2 contre l’Australie lors du choc d’ouverture d’une série de trois matchs

L’équipe indienne de hockey féminin a commencé sa tournée en Australie sur une note décevante, perdant 2-4 contre les hôtes lors du premier test de la série de trois matchs au Mate Stadium jeudi.

Après un premier quart-temps stérile, l’Australie, numéro 3 mondiale, a marqué deux buts en l’espace de six minutes grâce à des frappes de la débutante Aisling Utri (21e minute) et Maddy Fitzpatrick (27e).

Les Hockeyroos ont marqué deux autres buts rapides au troisième quart qui sont venus des bâtons d’Alice Arnott (32e) et de Courtney Schonell (35e).

Les buteurs de l’Inde n°8 mondiale étaient Sangita Kumari (29e) et Sharmila Devi (40e).

Le deuxième match de la série se jouera au même endroit samedi. L’Inde jouera également deux matchs contre l’Australie « A » au cours de la tournée, ce qui a donné le coup d’envoi à sa préparation pour les Jeux asiatiques de Hanzgou.

L’équipe locale a commencé sur une note offensive, obtenant des corners de penalty consécutifs dès le début, mais à chaque fois, le skipper indien et gardien de but Savita est venu à la rescousse des visiteurs.

L’Inde a également obtenu un corner de pénalité rapidement, mais a gâché sa chance en raison d’une mauvaise injection.

Les touristes ont obtenu un autre coup franc quelques minutes plus tard, mais le film de dragsters s’est élargi alors que le premier quart-temps s’est terminé sans but.

L’Australie a commencé le deuxième quart-temps au même rythme et a créé deux occasions brillantes en un temps record, mais à chaque fois, elle n’a pas réussi à briser Savita.

Mais la citadelle de Savita a finalement été percée à la 21e minute lorsque la déviation parfaite d’Utri sur un centre a battu le gardien indien.

L’Australie a maintenu le rythme et a également été aidée par la mauvaise performance de l’Inde en défense. Les hôtes ont doublé leur avance six minutes plus tard lorsque Fitzpatrick a converti un corner de pénalité.

Cependant, à une minute de la mi-temps, l’Inde a repoussé un but grâce à Sangita, qui s’est retrouvée au bon endroit pour dévier la frappe de Nikki Pradhan de l’extérieur du cercle.

Après le changement de côté, il n’a fallu que deux minutes à l’Australie pour rétablir son avance de deux buts lorsqu’une autre débutante, Alice, a dévié la passe de la skipper Jane Claxton dans le but.

C’était à sens unique au début du troisième quart-temps puisque trois minutes plus tard, les hôtes ont prolongé leur avance lorsque Schonell a trouvé le fond du filet indien avec un coup retourné.

Sharmila a réduit l’écart à 2-4 pour l’Inde cinq minutes plus tard déviée dans un essai de coin de pénalité.

L’Inde a remplacé Savita par le jeune Bicchu Devi dans le but du dernier quart et le jeune a fait un double arrêt à la 54e minute aux visiteurs vivants.

Bientôt, l’Inde a eu une occasion en or de réduire le déficit sous la forme d’un corner de pénalité, mais le gardien australien Newman Zoe a fait un brillant arrêt alors que Navneet Kaur a raté le coup.

