L’équipe indienne de hockey féminin s’est battue en deuxième mi-temps mais s’est inclinée contre l’Australie « A » 3-2 lors de la rencontre serrée du quatrième match de sa tournée actuelle jeudi.

Salima Tete (40′) et Sangita Kumari (54′) ont marqué un but chacune pour l’Inde après qu’Alice Arnott (18′) et Ruby Harris (20′, 35′) aient mis l’équipe australienne de deuxième corde 3-0 devant.

L’Inde a dominé l’Australie « A » avec un pressing haut dans le premier quart-temps, obtenant un corner de pénalité à la 10e minute mais n’a pas été en mesure de capitaliser. Les hôtes ont ensuite remporté quelques corners de pénalité, mais la défense indienne a tenu bon pour les empêcher de prendre les devants, et le premier quart-temps s’est terminé sans but.

L’Inde s’est concentrée sur le maintien de la possession du ballon au deuxième quart, mais l’Australie « A » a pris les devants lorsque Alice Arnott (18′) a marqué un panier. Ruby Harris (20 ′) a profité d’une erreur défensive alors qu’elle était laissée libre au second poteau et a facilement mis le ballon dans le but de l’Inde pour doubler l’avance des hôtes quelques instants plus tard alors qu’elle était libre au second poteau.

Avec le score empilé contre eux, l’Inde a commencé à jouer de manière agressive et a même fait de bonnes attaques, mais n’a pas pu marquer de but alors que l’Australie « A » entrait dans la pause à la mi-temps en menant 2-0.

L’Australie ‘A’ a prolongé son avance au début du troisième quart lorsque Ruby Harris (35 ′) a marqué son deuxième but du match pour porter le score à 3-0 pour les hôtes.

Cependant, quelques minutes plus tard, Salima Tete (40 ′) a marqué le premier but de l’Inde du match avec un tir brillant juste à l’intérieur du D. Le troisième quart-temps n’a plus vu de buts et il s’est terminé 3-1 en faveur de l’Australie ‘A’.

Dans leur tentative de rebondir dans le match, l’Inde est sortie en force au quatrième quart et a même remporté deux coins de pénalité mais n’a pas pu les convertir.

Cependant, les visiteurs ont continué à tester la défense de l’équipe locale et cela a finalement porté ses fruits puisque Sangita Kumari (54 ′) a marqué un but dans les dernières minutes du match pour faire espérer un match nul.

Mais l’Australie A a réussi à empêcher les visiteurs de marquer un autre but alors que le match s’est terminé 3-2 en faveur des hôtes.

L’équipe indienne de hockey féminin affrontera l’Australie A lors de son dernier match de la tournée, samedi 27 mai.

