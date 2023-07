L’équipe indienne de hockey féminin perd 2-3 contre la Chine pour commencer la tournée en Allemagne

L’équipe indienne de hockey féminin a connu un début décevant dans sa tournée en Allemagne en s’inclinant 2-3 contre la Chine.

Alors que Navneet Kaur a marqué à la 24e et à la 45e minute, Chen Jiali (9), Zhong Jiaqi (45) et Xu Yanan (51′) ont été les buteurs de la Chine dimanche soir.

Les deux équipes ont rapidement quitté les blocs au premier quart-temps. C’est l’Inde qui a attaqué de manière agressive et a obtenu un PC à la troisième minute mais elle a été sauvée par une solide défense chinoise.

Quelques minutes plus tard, une faute en défense a vu l’Inde concéder un coup de pénalité. La Chine a profité de l’occasion et a marqué son premier but à la neuvième minute. Les minutes suivantes ont vu les deux équipes échanger des PC, mais aucune n’a pu se convertir.

L’Inde a commencé le deuxième trimestre sur une note positive. Une attaque bien exécutée les a vus gagner des PC consécutifs, mais l’équipe n’a pas pu convertir ces chances. Une attaque féroce à la 24e minute a vu Kaur marquer un beau panier.

La prochaine grande opportunité de l’Inde est survenue à la 45e minute lorsqu’une Kaur en forme a marqué son deuxième but pour une avance de 2-1 dans le match.

Cependant, cela a été de courte durée car la Chine n’a pas tardé à égaliser avec un PC via Zhong. Ils ont en outre pris une avance décisive de 3-2 lorsque Xu a marqué à la 51e minute.

L’Inde affrontera ensuite l’Allemagne dans des matchs consécutifs mardi et jeudi.

