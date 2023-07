L’équipe indienne de hockey féminin perd 2-0 contre l’Allemagne et termine sa tournée avec trois défaites consécutives

Une image générique de bâtons et balle de hockey (Twitter Image)

Nike Lorenz et Charlotte Stapenhorst ont marqué pour l’équipe féminine allemande en prenant le meilleur sur leurs homologues indiennes. L’équipe indienne avait perdu contre la Chine 2-3 et l’Allemagne 1-4 lors de ses deux précédentes sorties et a terminé la tournée avec trois défaites consécutives.