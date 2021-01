L’équipe féminine indienne de hockey a fait match nul contre l’équipe féminine junior d’Argentine avec un score de 1-1 à Cenard. Lors de leur match précédent également, les deux équipes avaient fait match nul 2-2.

Après avoir commencé le match de mardi sur une note offensive, dotée d’une bonne vitesse et d’une bonne précision dans la rotation du ballon, l’Inde a cherché des ouvertures potentielles dans le cercle de frappe. Leurs tentatives leur ont valu un corner dès la toute première minute du match. Mais la puissante traînée de Gurjit Kaur a été sauvée par le gardien argentin.

L’Inde a remporté une autre opportunité à la cinquième minute en obtenant un corner, mais le tir de Deep Grace Ekka est passé largement, manquant le filet. Dans les minutes suivantes, l’équipe locale a remporté trois coins de pénalité à la 9e, 11e et 13e minute. Ils ont converti le but lors d’une reprise à la 13e minute, prenant une avance de 1-0.

Alors que l’Inde a créé de nombreuses occasions de marquer au deuxième et au troisième quart-temps, effectuant un certain nombre de pénétrations en cercle, elle n’a pas pu battre la défense argentine. L’Inde a décroché quatre autres coins de pénalité (37e, 43e, 48e et 58e minutes) au cours du match et a finalement réussi à la 58e minute lorsqu’une puissante injection de Navneet Kaur a été bien accueillie et puissamment frappée par le skipper Rani.

« Aujourd’hui, la qualité du jeu était meilleure et c’est pourquoi nous sommes ici – pour nous améliorer à chaque match. Aujourd’hui, les joueurs ont la chance de montrer leur meilleur et ce sont des joueurs qui normalement n’ont pas la chance de faire partie de l’équipe de 18 membres. c’est bien qu’ils soient en mesure de se faire connaître à l’international. C’est aussi bien pour le groupe central que nous essayons plus de joueurs et de voir comment fonctionnent les différentes combinaisons « , a déclaré l’entraîneur en chef Sjoerd Marijne.

« Nous avons créé suffisamment d’opportunités pour marquer plus et c’est un domaine sur lequel nous devons continuer à travailler. Nous avons une pause de deux jours avant notre prochain match contre l’équipe argentine B et nous avons hâte de relever le défi », at-il ajouté.