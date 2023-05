L’équipe indienne de hockey féminin a battu l’Australie ‘A’ 2-1 lors du dernier match de leur tournée Down Under

L’équipe indienne de hockey féminin a fait preuve d’entrain lors du cinquième et dernier match de sa tournée Down Under, enregistrant une victoire 2-1 contre l’Australie A lors d’un match serré ici samedi.

Navneet Kaur (10e minute) et Deep Grace Ekka (25e) ont marqué les buts de l’Inde. Abigail Wilson (22e) a marqué le seul but de l’Australie A.

Après avoir remporté le match précédent 3-2, l’Australie A a commencé avec confiance, conservant la possession du ballon dès le début. Mais Gurjit Kaur est resté vigilant dans la défense de l’équipe indienne, ne permettant pas à l’adversaire d’entrer dans le cercle.

Gagner trois corners de pénalité rapides, l’Inde a mis la pression sur la défense de l’Australie A et Navneet Kaur a marqué le premier but avec un coup sûr pour donner l’avantage à l’Inde.

Le deuxième trimestre a commencé avec l’Inde continuant à prendre de l’élan à partir de la ligne arrière. Mais l’Australie A a réussi à obtenir un tir cadré à partir d’une contre-attaque rapide, seulement pour le capitaine en visite Savita pour faire l’arrêt.

L’Australie A a obtenu son premier corner de pénalité de la soirée au milieu du deuxième quart-temps, et Abigail a trouvé le fond du filet avec un dragflick pour égaliser le score. Mais quelques minutes plus tard, Ekka a remis l’Inde en tête avec un dragflick de sa part sur un corner de pénalité.

Avec Vandana Katariya construisant une attaque du flanc gauche au début de la seconde période, l’Inde a obtenu un autre corner de pénalité rapide. Mais cette fois, la défense australienne A a réussi à conjurer le danger.

Contrôlant le milieu de terrain, Neha Goyal a mis en place des courses pénétrantes pour les attaquants indiens alors que la défense australienne A sentait la pression. L’Inde a réussi à maintenir son avance à la fin du troisième trimestre.

Vandana a continué à mettre la pression sur l’Australie A au début du dernier quart-temps, avec une course de dribbles à l’intérieur du cercle. Alors qu’il restait 15 minutes au compteur, les deux équipes ont fait preuve d’urgence.

L’Inde a obtenu un corner de pénalité en retard pour créer une autre chance et augmenter son avance. Mais la défense australienne a réussi à sauver le coup franc pour se maintenir dans la compétition. L’Inde a gardé le ballon dans les dernières minutes pour empêcher les hôtes de se créer une opportunité.

