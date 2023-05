L’équipe indienne de football masculin U-17 a été battue 1-3 par Getafe U-18

L’équipe nationale masculine U-17 de l’Inde a subi une défaite 1-3 contre les U-18 de Getafe à l’Otero de Herreros, à Ségovie, lors de leur cinquième match d’entraînement en Espagne. Tous les buts sont tombés en première mi-temps.

Korou Singh avait donné l’avantage à l’Inde à la 12e minute avant qu’Angel Blanco n’égalise à la 24e. Luis Kawecki a donné l’avantage aux Espagnols le 26, avant qu’un but contre son camp de Pramveer ne leur donne une avance de deux buts à peine six minutes avant la mi-temps.

Ce fut un début mesuré des deux côtés, car le gardien indien Sahil a maintenu le score au niveau dès le début, effectuant un bel arrêt sur un tir d’Eduardo Llorente. L’attaquant indien Tangvah Lemmet a rapidement trouvé sa propre réponse, alors qu’il pressait haut pour intercepter une passe du gardien adverse, mais a finalement envoyé son effort loin de la cible.

La tactique de pression de l’Inde a porté ses fruits peu de temps après, car Korou a rapidement pressé le gardien Juan Mugica et mis le ballon dans les filets, pour donner l’avantage aux Blue Colts à la 12e minute.

Lemmet a eu une autre chance quelques minutes plus tard quand l’Inde s’est cassée sur le compteur après un corner de Getafe. Thokchom Singh a envoyé un centre vers Lemmet, mais l’attaquant n’a pas pu atteindre la fin, car Mugica a saisi le ballon.

Les Espagnols ont commencé à accélérer le rythme alors que le match se rapprochait de la barre des 30 minutes, et ont rapidement trouvé l’égalisation à la 24e lorsque l’arrière Alberto Fernandez s’est frayé un chemin dans une position dangereuse avant de le passer à Angel Blanco, qui a attiré le niveau de Getafe. .

Luis Kawecki a marqué deux minutes plus tard pour renverser la situation en faveur de Getafe, avant qu’une erreur défensive des Indiens ne donne aux Espagnols un avantage de deux buts à la 39e minute.

La deuxième mi-temps a vu un certain nombre de changements introduits par l’entraîneur-chef indien Bibiano Fernandes, qui a fait venir Vanlalpeka Guite à la place d’Akash Tirkey à la 46e minute. Dix minutes après le début de la seconde période, Lemmet a joué Korou au but, mais il a été sauvé par Mugica. C’était la dernière contribution significative de Lemmet au jeu car il a été rapidement remplacé par Shashwat, tandis que Lalpekhlua Ralte a été remplacé par Gogocha.

L’Inde est allée chercher les deux buts qui les mettraient à nouveau à égalité, mais la défense de Getafe a réussi à les contenir. Avec 12 minutes de temps réglementaire restantes, l’entraîneur-chef indien Bibiano Fernandes a préféré donner plus d’occasions aux garçons sur le banc, faisant venir Mukul Panwar, Faizan Waheed, Omang Dodum et Rohen Singh, à la place de Surajkumar, Thokchom Singh, Danny Meitei. , et Korou Singh.

Shashwat a failli en retirer un une minute avant le coup de sifflet à plein temps, alors qu’il recevait un ballon en profondeur de Vanlalpeka Guite. L’effort du premier a été bloqué par Tawona Makumbe, mais il a pris le rebond et a secoué la barre transversale lors de son deuxième effort, avant que l’arbitre ne mette fin au match.

