L’équipe indienne de football masculin et Igor Stimac atteignent la Thaïlande pour la 49e Coupe du Roi 2023

Chiang Mai est la deuxième plus grande ville de Thaïlande, située au milieu des hauts plateaux thaïlandais verdoyants, à près de 700 kilomètres au nord de la capitale animée de Bangkok, ce qui en fait une ville plutôt isolée.

Cependant, le soutien n’a pas manqué à l’équipe masculine indienne de football lorsqu’elle a atterri à l’aéroport lundi soir avant la 49e Coupe du Roi 2023. Les responsables du consulat indien à Chiang Mai et de nombreux habitants indiens ont accueilli les Tigres bleus, se douchant. eux avec des guirlandes et « Chak de India ! chants, à l’agréable surprise de l’équipe indienne.

Il y avait aussi des averses dehors car il commençait à pleuvoir abondamment. « J’aime ce temps », a déclaré l’entraîneur-chef Igor Stimac. « J’ai joué en Angleterre pendant six ans et j’ai apprécié le temps, mais en Angleterre, il ne fait pas aussi chaud qu’ici. »

Avec davantage de pluie prévue pendant toute la semaine, la météo pourrait-elle aider la cause de l’Inde, qui n’est pas étrangère à jouer sous la pluie dans des conditions humides ? Oui et non, selon Stimac. « La pluie pourrait aider à rafraîchir les jambes et le cerveau de nos joueurs. Mais la météo et la qualité du terrain sont les mêmes pour tout le monde. Il n’y aura aucun avantage à cet égard (contre l’Irak). Nous jouons tous les deux à l’étranger », a déclaré le Croate, qui fêtera ses 56 ans mercredi, la veille du match.

« Mon anniversaire approche. J’espère qu’ils pourront apporter un peu de joie à mon anniversaire contre l’Irak », a déclaré Stimac.

Revigoré après avoir rencontré les garçons pour la première fois depuis l’euphorie du Championnat SAFF et des triomphes intercontinentaux, Stimac a hâte de disputer sa première séance d’entraînement mardi. « Ils m’ont beaucoup manqué. Maintenant, je vais voir à quel point je leur ai manqué », a-t-il déclaré.

Plus sérieusement, il n’y a pas beaucoup de temps pour s’installer avant le grand match contre l’Irak, encore moins pour les joueurs du Mohun Bagan SG et de l’East Bengal impliqués dans la finale de la Coupe Durand. « Félicitations à ceux qui ont remporté la finale dimanche. Nous devons nous préparer. Nous n’avons pas beaucoup de temps. Évidemment, nous avons du travail à faire avec certains garçons fatigués après la finale. Nous allons donc faire attention à organiser des séances de régénération pour eux et à travailler avec et à préparer le reste des garçons qui sont frais », a déclaré Stimac.

La demi-finale de la Coupe du Roi sera le 12e match de l’Inde de l’année et le premier à l’étranger. Stimac a exprimé à maintes reprises sa gratitude envers le soutien du public reçu à Imphal, Bhubaneswar et Bengaluru, et envers la manière dont les fans indiens les ont poussés à remporter trois trophées cette année. Ainsi, lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message à transmettre à ses fans indiens, Stimac, avec le plus grand sourire, n’a eu que quatre mots : « Je vous aime tous ! »