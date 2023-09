L’équipe indienne de football féminin U-17 est prête à affronter la République de Corée lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie :

Dans le cadre de leur premier voyage en Thaïlande, l’équipe féminine indienne U-17 fera un pas vers l’incertitude alors qu’elle affrontera la puissante Corée du Sud lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine U-17 de l’AFC.

L’équipe indienne n’avait pas une seconde à perdre alors que l’équipe indienne U-17 se préparait pour son match contre la République de Corée U-17, le seul ancien champion parmi le total de huit équipes des deux groupes.

La journée a commencé par une séance d’activation à l’hôtel, au cours de laquelle les joueurs ont manifesté leur impatience de rejoindre le terrain d’entraînement plus tard dans la soirée.

Cette jeune équipe indienne avait fait preuve d’un immense potentiel et d’un immense potentiel lors des premiers matches du premier tour, assurant sa place au deuxième tour en remportant tous ses matches, un exploit historique pour le football féminin en Inde.

Leur campagne de qualification pour la Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC 2024 débute mardi contre les puissantes Coréennes au Buriram City Stadium.

L’entraîneur Priya PV a exprimé son enthousiasme lors de la conférence de presse d’avant-tournoi en déclarant : « Je suis très heureuse d’être ici à Buriram pour le deuxième tour des qualifications, qui est un événement historique pour tout Indien amateur de sport.

« Nous avons joué deux matches et les avons tous gagnés au tour précédent. Je crois que cette fois, nous allons aussi nous répéter. Les joueurs sont impatients de jouer demain et de réaliser une performance fantastique », a-t-elle déclaré.

La jeune équipe indienne a suivi un entraînement et une préparation rigoureux, déterminée à se démarquer sur la scène internationale. Malgré la redoutable République de Corée, classée 20e au dernier classement FIFA au niveau senior, Priya reste confiante. Elle a souligné sa concentration sur le côté offensif et sa capacité à s’adapter aux différentes stratégies en fonction de ses adversaires.

« Nous avons un bon groupe de joueurs ; ils sont tous prêts à relever les défis et nous avons un plan à long terme avec cette équipe. Nous avons fait un camp de préparation de deux mois et joué quelques matchs amicaux, ce qui a permis aux joueurs de prendre confiance. Nous sommes plus concentrés sur notre côté offensif et prêts à montrer à tout le monde nos compétences », a-t-elle déclaré selon aiff.com.

« Je suis confiante et je crois fermement que mes filles peuvent donner le meilleur d’elles-mêmes. Nous changerons nos stratégies en fonction de nos adversaires. La République de Corée est l’une des meilleures équipes d’Asie et nous la respectons. Ils sont rapides avec le ballon, et leur vitesse, leur timing et tout le reste sont forts. Mais en même temps, nous pouvons aussi faire de notre mieux », a déclaré Priya.

« Notre fédération se concentre également sur le football féminin, en organisant la Ligue féminine indienne et d’autres tournois pour les filles. Je pense que bientôt l’Inde sera l’une des meilleures équipes d’Asie », a ajouté Priya.

La capitaine Menaka Devi a exprimé sa détermination en déclarant : « Nous savons à quel point nos adversaires sont forts, mais nous sommes également prêts à nous battre et à réaliser une bonne performance demain. Oui, nous les respectons, mais nous sommes là pour gagner ; rien de moins que cela ne nous satisfera.

La République de Corée, championne 2009 de la Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC, a affiché sa domination lors du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC, en battant Hong Kong et le Tadjikistan avec d’énormes marges de 12-0 et 16-0, s’assurant ainsi la première place du classement. Groupe E.

L’Inde a affronté la République de Corée lors de la première édition du tournoi en 2005, aboutissant à une victoire de la Corée. Connus pour leurs prouesses techniques et leur travail d’équipe exceptionnel, ils sont déterminés à débuter le tournoi par une victoire contre l’Inde.

« Nous sommes tout à fait prêts à jouer un football offensif contre l’Inde. Les joueurs indiens sont agressifs et nous avons déjà évalué leurs forces et leurs faiblesses. Nous montrerons également nos capacités », a déclaré l’entraîneur principal de la République de Corée, Kim Eunjung.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe lors des éliminatoires se qualifieront pour la finale, rejoignant les têtes de série du Championnat féminin U-16 de l’AFC, Thaïlande 2019 (champions en titre du Japon, de la RPD de Corée, de la RP Chine et de l’Indonésie, pays hôte) en finale. prévu pour avril 2024.