L’équipe indienne de football féminin U-17 envisage une énorme opportunité contre le Brésil

L’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football féminin U-17, Thomas Dennerby, souhaite que ses filles soient plus confiantes avec le ballon tout en développant leurs attaques lorsqu’elles affronteront le Brésil lors de leur dernier match du groupe A de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA au stade Kalinga lundi. , 17 octobre 2022. Le match débutera à 20 h IST.

“Lorsque nous avons le ballon, nous devons nous sentir détendus et commencer à jouer. Nous devons être confiants et jouer un peu plus. Maintenant, nous n’avons rien à perdre. J’espère que les filles commenceront à jouer librement », a déclaré Dennerby à la veille du match.

L’Inde, pays hôte, est déjà absente de la Coupe du monde après avoir perdu ses deux premières rencontres de championnat contre les États-Unis (0-8) et le Maroc (0-3). Lundi, elles affronteront le puissant Brésil, considéré comme une force avec laquelle il faut compter dans le football féminin. Dans le dernier classement de la FIFA publié en début de semaine, les filles seniors du Brésil sont classées neuvièmes.

Dennerby est très conscient de la réputation du Brésil, mais en même temps, il pense que ses pupilles sont capables de faire leurs preuves sur le terrain. “Nous devons nous concentrer très fort sur la défense, mais nous savons aussi que le football n’est pas seulement une question de défense. Ce serait bien pour nous de marquer dans le tournoi », a-t-il déclaré.

“J’espère que nous pourrons avoir une autre bonne performance. Le Brésil est une bonne équipe. Et on sait aussi que le Brésil se bat pour assurer sa place en huitième de finale. Donc, je pense qu’ils vont sortir avec toutes les armes à feu », a ajouté l’entraîneur.

Les filles indiennes, a déclaré Dennerby, sont prêtes à jouer pour leur honneur contre le Brésil.

«Nous allons nous battre et essayer de marquer un but. Ce serait bien de sortir de ce tournoi avec un but », a-t-il déclaré. « Nous avons travaillé sur la dernière passe cruciale – les actions autour de la surface adverse. C’est aussi la partie la plus difficile du football : apprendre exactement comment gérer ce genre de situation.

“Les filles doivent avoir une meilleure compréhension de la prise de décision – nous devons également travailler un peu avec les compétences dans ces moments cruciaux, car au final, le résultat de tous les matchs se décide dans les deux cases”, a déclaré l’entraîneur suédois. .

L’équipe nationale féminine senior de l’Inde avait joué contre le Brésil en novembre 2021 et avait perdu 1-6. L’entraîneur estime qu’il existe des similitudes dans le style de jeu entre les seniors et les juniors du Brésil.

« Le style de jeu de cette équipe est similaire. Bien sûr, ils ne sont pas encore très doués, mais c’est normal à 17 ans. Je dirai que c’est encore plus difficile de jouer contre l’équipe des jeunes parce que, dans une équipe senior, vous avez les meilleurs joueurs de votre pays. Lorsque vous jouez le groupe d’âge, vous devez sélectionner des joueurs d’un groupe d’âge particulier uniquement », a-t-il déclaré.

“De retour au Brésil, ils commencent à jouer au football dès leur plus jeune âge, ce qui est un énorme avantage. Mais j’espère que nous pourrons leur montrer demain que nous avons un bon onze de départ également en Inde », a plaisanté l’entraîneur.

Shilky Devi, qui a été utilisé comme remplaçant lors du match de l’équipe senior contre le Brésil, a déclaré : « Je sais à quel point le Brésil est fort, son niveau de forme physique et sa façon d’attaquer. J’ai eu la chance de jouer contre eux pendant un certain temps et ce fut une énorme expérience d’apprentissage pour moi. Leur vitesse, leur précision de passe et les décisions rapides qu’ils prennent sont des choses que j’ai observées pendant ce match.

“Ce sera une autre énorme opportunité pour nous de marquer contre des rivaux aussi forts, mais nous devons le faire demain. C’est une question de fierté et d’honneur maintenant », a déclaré le défenseur.

L’attaquante Lynda Kom pense également que ce sera une bonne occasion pour l’équipe de faire de son mieux et de jouer une bonne marque de football contre des adversaires forts.

« Nous voulons marquer et réaliser une solide performance contre le Brésil. Nous n’abandonnerons pas et ne donnerons pas tout ce que nous avons car ce sera notre dernier match dans la Coupe du monde en cours », a déclaré Lynda.

Le match sera en direct sur Sports18.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici