L’équipe indienne de football féminin en transition avant le test de la Coupe d’Asie

À l’approche de 2022, une conclusion peut être définitivement tirée. Ce sera une année décisive pour le football féminin dans le pays. Les masses seront soit galvanisées, soit désillusionnées, compte tenu des résultats de la Coupe d’Asie féminine et de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans.

Pourtant, les résultats ont été pour le moins médiocres. Ils ont perdu 11 de leurs 14 matches cette année, sous Maymol Rocky et Thomas Dennerby. Le mandat de Rocky a pris fin après une série de mauvaises performances. Pour être juste envers elle, elle avait pris le relais à une époque mouvementée et avait stabilisé le navire pendant 4 ans mais il était devenu de plus en plus clair qu’un changement était nécessaire avant la Coupe d’Asie.

Faites signe à Dennerby. Le Suédois a toujours été méticuleux et clair avec ses instructions selon les joueurs qui se sont entraînés sous ses ordres. Il avait été chargé de l’équipe des moins de 17 ans en vue de la Coupe du monde, mais à l’approche de la Coupe d’Asie, la Fédération indienne de football n’avait pas les moyens de présenter un spectacle creux lors d’un tournoi qu’elle organisait.

Le brief pour lui est clair : s’assurer que l’Inde présente une performance de combat dans un groupe qui comprend la Chine, le Taipei chinois et l’Iran. L’Inde a perdu ses cinq derniers matches, mais elle a affronté des adversaires sans doute plus forts – Hammarby, Djurgardens, le Brésil, le Chili et le Venezuela.

Il y a eu une tendance à jouer une défense à cinq femmes, mais cela s’est retourné contre lui car la tâche de la mener à bien en défense est revenue à Dalima Chhibber, qui est devenue de plus en plus gaspilleuse. Le poste de gardienne continue d’être occupé par Aditi Chauhan, mais elle a été médiocre lorsqu’elle a été appelée, à la fois pour l’équipe nationale féminine senior et pour le Gokulam Kerala FC.

Une infusion de sang jeune a vu des juniors de l’équipe des moins de 17 ans entrer dans l’équipe senior, mais des trous problématiques subsistent dans l’équipe. Dans la blessure de Bala Devi à une blessure au ligament croisé antérieur, l’Inde a perdu sa menace la plus puissante en attaque, mais l’ascension de Manisha Kalyan a été une lueur d’espoir. Elle sera chargée de mener la ligne si le buteur record de l’Inde ne revient pas à temps pour la Coupe d’Asie. Le but du joueur de 19 ans contre le Brésil restera un moment fort pour les années à venir.

Les wingbacks restent une grave préoccupation en raison du fait qu’il n’y a pas de wingbacks naturels nulle part en Inde, que ce soit au niveau national ou au niveau des clubs. Il est presque certain que Sangita Basfore manquera également la Coupe d’Asie, mais il ne lui reste pas de successeur naturel à la position cruciale de n ° 6. Martina Thokchom est une doublure, mais il est clair qu’elle n’est pas encore prête pour la sélection senior et a été prise en défaut lors de la Coupe des quatre nations contre le Brésil, le Venezuela et l’Inde.

L’une des joueuses qui pourraient remplacer Basfore est la métronomique Babysana Devi, qui a été la meilleure joueuse des 26e Championnats nationaux seniors féminins. L’équipe de Babysana, Manipur, a décroché un 21e titre – des géants à leur égard – pourtant, ce sont les talents individuels de certains joueurs qui auraient dû attirer l’attention de Dennerby.

Mizoram, mis en place trois jours avant le tournoi, a joué une marque de football électrique pour atteindre les demi-finales pour la première fois et était une force avec laquelle il fallait compter. La fatigue a commencé alors qu’ils perdaient aux tirs au but contre les chemins de fer, mais c’était un avertissement clair pour Manipur et le reste des équipes – les Mizos sont là pour rester.

Roshini Devi était un géant dans le but pour Manipur et devrait sérieusement être considéré pour l’équipe nationale. En l’absence de tireurs crédibles, sa présence pourrait s’avérer bénéfique pour l’équipe indienne. Chauhan, en raison du manque de concurrence crédible, a réalisé des performances médiocres sans aucun contrôle.

La technique de la gardienne de Delhi a également été critiquée lorsqu’elle a concédé un but en douceur lors du premier championnat asiatique féminin des clubs, la compétition continentale de deuxième niveau pour les femmes. Gokulam a remporté un match, mais cela aurait vraiment dû être une victoire en tournoi pour les Malabarians.

Le football féminin dans la partie occidentale de l’Asie est aux antipodes du football masculin, naissant et manquant des années de développement que l’Occident a mis dans l’autre genre. Dans un tel contexte, l’Inde était sans doute la nation la plus expérimentée à aligner une équipe dans le tournoi, mais elle a perdu contre Amman et Shahrdari Sirjan pour marquer la fin de leurs espoirs de championnat.

Un facteur clé pourrait être qu’il n’y a eu aucun match de club pour les femmes organisé pendant la pandémie de Covid-19 car la JI 2021 a été annulée. Gokulam cherchera à défendre le titre qu’ils ont remporté en février 2020 et cherchera à se promener dans la Ligue des femmes du Kerala en cours.

L’IWL aurait donné à Dennerby plus d’options pour rechercher et recruter de nouvelles joueuses, mais le football féminin indien est plus pauvre pour l’absence du tournoi. Comme indiqué précédemment, il est intéressant de voir si 2022 apporte un regain d’espoir et de vigueur pour le football féminin. C’est certainement la période la plus charnière pour le football féminin dans le pays et un tournant qui pourrait marquer le début d’une nouvelle ère ou la fin d’une ère tout à fait.

