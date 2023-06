L’équipe indienne de football fait don de 20 Lakh Prize Money aux familles touchées par l’accident de train d’Odisha

L’équipe indienne de football masculin a fait don de 20% du prix en argent du ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, pour aider aux efforts de secours à la suite du tragique accident de train dans l’État au début du mois.

CM Patnaik avait annoncé le prix Rs 1 Crore pour l’équipe indienne pour avoir remporté la Coupe Intercontinentale à Bhubaneswar dimanche.

« Nous sommes reconnaissants du geste du gouvernement d’Odisha d’attribuer à l’équipe un bonus en espèces pour notre victoire. Dans ce qui a été une décision instantanée et collective du vestiaire, nous avons décidé de faire don de Rs. 20 lakh de cet argent pour les travaux de secours et de réhabilitation des familles touchées par le malheureux accident de train dans l’État au début du mois. Rien ne compensera la perte subie par les gens, mais nous espérons que cela jouera son petit rôle pour aider les familles à faire face et à traverser des moments très difficiles. »

travailler pour les familles touchées par le malheureux accident de train dans l’État au début du mois. Rien ne compensera la perte subie par les gens, mais nous espérons que cela jouera son propre rôle en aidant les familles à faire face et à traverser des moments très difficiles. — Équipe indienne de football (@IndianFootball) 19 juin 2023

La légende indienne Sunil Chhetri a marqué son 87e but international et son compatriote Lallianzuala Chhangte a ajouté un deuxième alors que l’Inde battait le Liban, mieux classé, 2-0 en finale pour conserver le titre de la Coupe intercontinentale au stade Kalinga. Les deux buts indiens sont survenus dans la seconde moitié du match alors que les hôtes ont mis fin au tournoi sans encaisser de but.

Avec une foule immense attendue pour les soutenir, l’entraîneur-chef Igor Stimac avait promis un super dimanche, et ses garçons ont tout fait pour que leur entraîneur soit à la hauteur de son assurance.

Avec une solide victoire 2-0 contre le Liban, l’équipe senior masculine indienne a remporté la Coupe Intercontinentale, ajoutant au titre remporté lors de la première année en 2018.

Dans ce qui était le tout premier tournoi pour les Blue Tigers dans la capitale d’Odisha, les fans ont eu droit à un spectacle fantastique au cours de quatre matches, où l’Inde n’a concédé aucun but en route pour récupérer le titre qu’elle a remporté pour la dernière fois en 2018. .

Une Inde dominante a fait tous les dégâts en seconde période alors que Chhetri a trouvé le filet presque immédiatement après la reprise, sur la fin d’une attaque indienne incisive de la droite. Le joueur du match Chhangte a ensuite doublé l’avantage 20 minutes plus tard avec un simple tap-in.

En tant que vainqueur, l’Inde a remporté un chèque de 50 000 USD tandis que le Liban a reçu 25 000 USD. Le défenseur indien Sandesh Jhingan a été déclaré héros du tournoi et a reçu un chèque de Rs 1,50 lakh.

(Avec les contributions des agences)