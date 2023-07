L’équipe indienne de football entre dans le classement des sous-100 après cinq ans dans le dernier classement de la FIFA

L’équipe indienne de football masculin a atteint jeudi un classement inférieur à 100 de la FIFA pour la première fois depuis 2018 en remontant d’une place à la 99e place après son triomphe au championnat SAFF.

L’Inde avait battu de solides équipes, le Liban et le Koweït, aux tirs au but en demi-finale et en finale respectivement lors des championnats SAFF à Bengaluru plus tôt ce mois-ci.

Le Liban a également gagné deux places juste en dessous de l’Inde à la 100e place tandis que le Koweït a gagné quatre places pour se situer à la 137e place dans le dernier classement de la FIFA publié jeudi.

Les pays d’Asie occidentale, le Liban et le Koweït, ont été invités aux championnats SAFF pour assurer une compétition intense dans le tournoi.

L’Inde compte désormais 1208,69 points.

Le meilleur classement FIFA de l’Inde était le 94e, atteint en 1996. Le pays a également atteint la 99e place en 1993 et ​​la 96e en 2017 et 2018. Il a été classé 100e le mois dernier.

Dans l’ensemble, l’Argentine, championne du monde, est restée en tête, suivie de la France, du Brésil, de l’Angleterre et de la Belgique.

En Asie, le Japon est en tête du classement à la 20e place, suivi de l’Iran (22), de l’Australie (27), de la Corée (28) et de l’Arabie saoudite (54) dans le top cinq.

