L’équipe indienne de badminton en route pour Suzhou, en Chine, pour la finale de la Coupe Sudirman

Avec PV Sindhu et HS Prannoy en tête, l’équipe indienne de badminton composée de 23 membres s’est envolée pour Suzhou, en Chine, où elle participera à la très attendue finale de la Coupe Sudirman prévue du 14 au 21 mai.

La Coupe Sudirman est également connue sous le nom de Championnat du monde de badminton par équipes mixtes, le seul événement par équipes mixtes du sport.

Avec un palmarès remarquable, l’Inde est devenue une force majeure du badminton international. Leur victoire dans la Coupe Thomas l’année dernière, suivie de leur triomphe dans le Championnat d’Asie de badminton plus tôt cette année, ont consolidé leur position comme l’une des principales puissances du badminton au monde.

Apportant son soutien total à Team India dans sa poursuite de l’excellence, le secrétaire général de l’Association indienne de badminton, Sanjay Mishra, a déclaré : « Nous avons une confiance totale en nos joueurs et en leurs capacités. Ils ont prouvé leur courage à de nombreuses reprises et nous pensons qu’ils ont ce qu’il faut pour conquérir la Sudirman Cup. La nation entière est derrière eux, applaudissant leur succès. »

La campagne #heretoconquer représente la détermination inébranlable de Team India à surmonter les défis et à sortir victorieux de la Sudirman Cup. Cette campagne capture les émotions des victoires de l’Inde lors du plus grand événement de l’équipe de badminton à ce jour et symbolise également la détermination du contingent à conquérir ses adversaires sur le terrain de badminton et à apporter la gloire à la nation à Suzhou.

Equipe indienne :

Simple messieurs : HS Prannoy, Kidambi Srikanth (Réserve : Lakshya Sen)

Simple dames : PV Sindhu, Anupama Upadhyaya (Réserve : Aakarshi Kashyap)

Double messieurs : Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, M. Arjun/Dhruv Kapila

Double dames : Gayatri Gopichand/Treesa Jolly, Ashwini Ponnappa/Tanisha Crasto

Double mixte : Tanisha Crasto/Sai Pratheek.