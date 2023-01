L’équipe indienne critiquée par d’anciens joueurs après la “débâcle”

Mardi, les légendes indiennes du hockey ont critiqué l’équipe nationale pour sa performance “moyenne” à la Coupe du monde où elle a perdu contre la Nouvelle-Zélande pour se retirer de la course aux quarts de finale, affirmant que la débâcle a stoppé l’élan que la nation avait acquis après avoir remporté une médaille de bronze historique à les Jeux olympiques de Tokyo.

L’Inde était entrée dans la pièce maîtresse avec l’espoir de terminer sur le podium pour la première fois après l’exploit de la médaille d’or en 1975, mais a perdu contre la Nouvelle-Zélande dans une mort subite lors du match croisé.

Les hôtes joueront des matchs de classement de la 9e à la 16e place jeudi et samedi à Rourkela.

Membre de l’équipe médaillée d’or en 1975, Ashok Kumar a déclaré que les Indiens manquaient de qualité et étaient bien inférieurs aux meilleures nations dans tous les domaines du jeu.

«L’équipe a reçu toutes sortes de soutiens, un camp de 6 à 7 mois, une exposition à l’étranger, une infrastructure de premier ordre, le meilleur des régimes, qu’aurait-il pu être fait d’autre? Et quelles performances ont-ils donné? Vous ne pouvez même pas atteindre les quarts de finale d’une Coupe du monde à domicile devant vos fans”, a déclaré Kumar.

“Cela a beaucoup à voir avec la qualité des joueurs, en fin de compte la débâcle était due à des joueurs moyens jouant à des jeux moyens. Cela ne peut pas vous faire gagner une médaille en Coupe du monde”, a-t-il ajouté.

Faisant une analyse plus approfondie de la performance, Kumar a déclaré: «Chaque fois que nous avons attaqué, la plupart du temps, nous nous sommes retrouvés dans le cercle adverse. Je ne sais pas comment les joueurs ont été entraînés, il n’y avait pas de distribution du ballon, pas de passes créatives, ils ne savaient tout simplement pas quoi faire. Si vous ne pouvez pas marquer plus de quatre buts contre une équipe comme le Pays de Galles, alors que faites-vous ? “Puisqu’ils ne peuvent pas marquer en jeu ouvert, ils ont dû compter sur les coins de pénalité et Harmanpreet Singh était sous une pression énorme et il a échoué. Nous n’étions pas à la hauteur dans tous les départements du jeu. À l’exception d’Akashdeep Singh, je dirais qu’aucun joueur (de champ) n’a bien joué lors des quatre matches.

« L’équipe a aussi lamentablement échoué en défense. Ils ont encaissé deux buts contre le Pays de Galles et ont ensuite permis à la Nouvelle-Zélande de revenir deux fois après deux buts de retard. Ils ne peuvent pas faire ça dans une Coupe du monde. Je ne sais pas pourquoi Rupinder Pal Singh a pris sa retraite après les Jeux Olympiques, il aurait été un grand atout dans la défense et la conversion du PC”, a déclaré le joueur de 72 ans. a marqué le but de la victoire lors de la finale de la Coupe du monde de 1975 contre son grand rival, le Pakistan, a déclaré: “Nous avons eu de nombreux entraîneurs étrangers dans le passé, mais quelle est notre réussite en Coupe du monde après 1975. Alors, s’il vous plaît, dites-moi quelle différence aurait été si nous avions eu des entraîneurs indiens, les entraîneurs indiens n’auraient pas fait pire au moins.

“Grâce au soutien du gouvernement, en particulier du gouvernement d’Odisha, nous organisons des Coupes du monde ici et notre équipe aurait dû en profiter. Mais c’est comme si nous organisions des tournois et que notre équipe ne s’améliore pas. J’ai l’impression que le bon élan que nous avons acquis depuis les Jeux olympiques de Tokyo a été stoppé par cette performance en Coupe du monde.” L’ancien capitaine Sardar Singh a déclaré que la débâcle était due à l’échec collectif de l’équipe.

« Le hockey est un jeu d’équipe. Si vous voulez gagner un tournoi, 14 à 15 joueurs de l’équipe doivent performer à 70 ou 80 %, ce qui manquait dans cette Coupe du monde », a déclaré le légendaire milieu de terrain, qui fait partie du comité de sélection de Hockey India.

« La blessure de Hardik a été un coup dur car il était le joueur principal au milieu de terrain. Il a joué un rôle déterminant dans la liaison avec les attaquants et la création d’opportunités, en plus de marquer un but (contre l’Espagne).” Sardar a également convenu que Harmanpreet ressentait la pression du capitaine alors qu’il ratait un corner après l’autre.

«Il (Harmanpreet) a ressenti la pression du capitaine, cela aussi dans une Coupe du monde à domicile. Il est l’un des meilleurs drag-flickers au monde et a également bien réussi dans la série Test contre l’Australie.

“Mais il n’avait pas l’air de son mieux, ressentant peut-être la pression. Mais c’est un joueur de classe mondiale et on ne peut pas le compter.” Sur l’entraîneur-chef Graham Reid demandant un entraîneur de conditionnement mental, Sardar a déclaré: “S’il (Reid) le sentait, il aurait dû augmenter la demande après les Jeux olympiques. Hockey India et SAI ont fourni toute l’aide nécessaire à l’équipe et ils y auraient également répondu.” Le président et ancien capitaine de Hockey India, Dilip Tirkey, a déclaré que ne pas atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde après le sommet des Jeux olympiques de Tokyo il y a moins de deux ans était très décevant.

“Certains joueurs dont nous avions beaucoup d’attentes, ils n’ont pas pu jouer. Nous l’avons tous accepté”, a-t-il déclaré.

«Nous avons obtenu plusieurs coins de pénalité, mais nous en avons marqué quelques-uns. Il manquait aussi quelque chose dans notre structure défensive.”

