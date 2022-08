L’équipe indienne “B” s’est contentée d’une médaille de bronze dans la section Open tandis que l’équipe féminine indienne “A” a également terminé troisième de la 44e Olympiade d’échecs ici mardi.

L’Inde « B » a battu l’Allemagne 3-1 lors de son match du dernier tour pour terminer en troisième position.

L’Ouzbékistan a créé la surprise en remportant la médaille d’or avec une victoire 2-1 sur les Pays-Bas devant une solide équipe arménienne, qui a battu l’Espagne 2,5-1,5 au tour final, dans la section Open.

L’équipe féminine indienne “A”, tête de série, s’est inclinée 1-3 au 11e et dernier tour contre les États-Unis pour voir ses espoirs de médaille d’or s’évaporer. L’équipe dirigée par Koneru Humpy a terminé troisième.

L’Ukraine déchirée par la guerre a remporté une médaille d’or émouvante dans l’épreuve féminine, devançant la Géorgie au premier prix.

L’Ouzbékistan a battu les Pays-Bas au tour final grâce à la victoire de Jakhongir Vakhidov sur le 4ème échiquier. Ils ont devancé l’Arménie sur la base d’un meilleur score au tie-break. Les Ouzbeks sont restés invaincus pendant les 11 tours et ont terminé avec 19 balles de match.

L’Inde ‘B’ a terminé avec 18 points pour la troisième place.

Il s’agissait de la deuxième médaille de bronze de l’Inde aux Olympiades, reproduisant son exploit lors de l’édition 2014.

L’expérimenté B Adhiban, qui faisait partie de l’équipe en 2014, a ajouté à sa collection de médailles alors que c’était la première pour les jeunes stars D Gukesh, qui était dans une forme spectaculaire pendant le tournoi, R Praggnanandhaa, Nihal Sarin et Raunak Sadhwani.

Dans la section féminine, les meilleures joueuses Koneru Humpy et R Vaishali ont respectivement fait match nul contre Gulrukhba Tokhirjonova et Irina Krush. Les défaites de Tania Sachdev face à Carissa Yip et Bhakthi Kulkarni face à Tatev Abrahamyan ont nui aux chances de médaille d’or de l’équipe indienne A.

Résultats:

Open : Matchs de l’Inde : l’Inde ” B ” a battu l’Allemagne 3-1 (D Gukesh a fait match nul avec Vincent Keymer, Nihal Sarin a battu Matthias Bluebaum, R Praggnanandhaa a fait match nul avec Rasmus Svane, Raunak Sadhwani a battu Liviu-Dieter Nispaenu).

L’Inde “A” a fait match nul avec les USA 2-2 (P Harikrishna a fait match nul avec Fabiano Caruana, Vidit Santosh Gujrathi a fait match nul avec Wesley So, Arjun Erigaisi a battu Linier Dominiguez Perez, SL Narayanan a perdu contre Sam Shankland).

L’Inde “C” a fait match nul avec le Kazakhstan 2-2 (Surya Shekhar Ganguly a perdu contre Rinat Jumabayev, SP Sethuraman a fait match nul avec Alisher Suleymenov, Karthikeyan Murali a battu Arystanbek Urazayev, Abhimanyu Puranik a fait match nul avec Kazybek Nogerbek).

Femmes : l’Inde “A” a perdu contre les États-Unis 1-3 (Koneru Humpy a fait match nul avec Gulrukhba Tokhirjonova, R Vaishali a fait match nul avec Irina Krush, Tania Sachdev a perdu contre Carissa Yip, Bhakthi Kulkarni a perdu contre Tatev Abrahamyan).

L’Inde ‘C’ a perdu contre le Kazakhstan 1,5-2/5 (Easha Karavade a perdu contre Zhansaya Abdumalik, PV Nandhidhaa a perdu contre Bibisara Assaubayeva, Varshini Sahiti a fait match nul avec Xeniya Balabayeva, Pratyusha Bodda a perdu contre Guliskhan Nakhbayeva).

L’Inde ‘B’ a fait match nul avec la Slovaquie 2-2 (Vantika Agrawal a fait match nul avec Zuzana Borosova, Padmini Rout a perdu contre Eva Repkova, Mary Ann Gomes contre Zuzana Hagarova, Divya Deshmukh a battu Svetlana Sucikova).

Autres résultats importants : Open : l’Arménie a battu l’Espagne 2,5-1,5, l’Ouzbékistan a battu les Pays-Bas 2,5-1,5.

