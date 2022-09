L’équipe indienne annoncée pour le tournoi Hung Thinh, l’entraîneur Igor Stimac optimiste

Tout juste sorti du triomphe de la Coupe Durand avec le Bengaluru FC, le vétéran Sunil Chhetri dirigera l’attaque indienne lors du prochain tournoi de football amical de Hung Thinh au Vietnam, alors que l’entraîneur Igor Stimac a nommé mardi une équipe de 23 membres.

L’équipe indienne de football jouera contre les hôtes du Vietnam et de Singapour lors de deux matches amicaux à Ho Chi Minh-Ville. L’équipe est partie pour le Vietnam mardi.

🚨 ANNONCE D’ÉQUIPE 🚨 Voici les 2️⃣3️⃣ #BlueTigers 🐯 🇮🇳 qui se rendra au Vietnam 🇻🇳 pour participer au Tournoi amical de football de Hung Thinh 🙌#BackTheBlue 💙 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/4Ac5D4hDVJ — Équipe indienne de football (@IndianFootball) 20 septembre 2022

L’entraîneur-chef Igor Stimac est optimiste quant aux chances de l’Inde lors des deux matches.

“Nous sommes certainement capables de gagner le tournoi, mais je pense que ce sont les petites choses qui décideront qui le gagnera”, a déclaré Stimac.

“De toute évidence, le Vietnam a beaucoup d’élan avec ses performances au cours des deux dernières années. Ils ont une bonne équipe et jouent à domicile, c’est pourquoi ils sont probablement les favoris, mais nous avons aussi de bonnes chances car nous avons une équipe jeune.

“Je pense que nous avons suffisamment de qualité pour les égaler, et si nous restons positifs et jouons avec un bon état d’esprit, nous pouvons le faire”, a-t-il ajouté.

Alors que la confiance dans l’équipe est élevée, Stimac se méfiait du fait que la plupart de ses joueurs sont encore en mode pré-saison en ce moment, et que la rotation serait à l’ordre du jour pour les Blue Tigers.

“C’est un bon défi pour nous, même si nous devons nous assurer que nous combinons et faisons tourner nos joueurs de manière appropriée. Nous devons nous assurer que personne ne se blesse, car la plupart des joueurs que nous avons sont encore en mode pré-saison et ils doivent être soignés », a déclaré Stimac.

“Nous devons être prudents car nous affrontons deux équipes qui sont en pleine compétition.”

Pourtant, l’équipe indienne a suffisamment d’élan pour ne pas trop s’en inquiéter pour le moment, estime le joueur de 55 ans.

“En ce qui concerne l’élan que nous avons après les éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC de juin (l’Inde a battu le Cambodge, l’Afghanistan et Hong Kong lors de matches consécutifs), l’optimisme est élevé et la positivité qui entoure actuellement l’équipe ne devrait que de bon augure. pour nous.”

Bien qu’il y ait quelques nouveaux visages dans l’équipe des Blue Tigers, l’entraîneur-chef n’a fermé les portes à aucun joueur qui ne fait pas partie de l’équipe actuellement. Il s’agit plutôt d’essayer différents systèmes avec un vivier d’une quarantaine de joueurs, en vue de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023.

« Personne n’a été exclu. Ma liste actuelle contient 40 joueurs, et c’est uniquement à cause de la situation du tournoi que je ne peux en choisir que 23. Mon staff technique et moi avons estimé que cet ensemble de joueurs était le mieux adapté et le plus compatible pour les deux matches à venir.

“C’est ainsi que nous en apprenons plus sur les joueurs. Bien sûr, j’ai eu des réunions avec tous mes joueurs avant cela, et je leur ai expliqué pourquoi nous partons avec cette liste actuelle. Tout le monde qui n’est pas sur la liste sait pourquoi il n’y est pas.

Le 23- la liste des joueurs est la suivante :

Gardiens : Gurpreet Singh Sandhu, Dheeraj Singh Moirangthem et Amrinder Singh.

Défenseurs : Sandesh Jhingan, Roshan Singh Naorem, Anwar Ali, Akash Mishra, Chinglensana Singh Konsham, Harmanjot Singh Khabra et Narender.

Milieu de terrain : Liston Colaco, Muhammed Ashique Kuruniyan, Vikram Partap Singh, Udanta Singh Kumam, Anirudh Thapa, Brandon Fernandes, Yasir Mohammad, Jeakson Singh Thounaojam, Sahal Abdul Samad, Rahul Kannoly Praveen et Lallianzuala Chhangte.

Attaquants : Sunil Chhetri et Ishan Pandita.

