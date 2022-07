L’équipe IIT Kanpur développe un muscle artificiel bio-inspiré pour les robots spatiaux

Des chercheurs de l’Institut indien de technologie (IIT) de Kanpur ont annoncé mardi le développement d’un muscle artificiel bio-inspiré pour les robots spatiaux et les prothèses médicales de nouvelle génération. Encouragés par la demande de l’industrie et la croissance dans le domaine des actionneurs sans engrenages miniatures, légers et non magnétiques, les actionneurs à base d’alliage à mémoire de forme (SMA) ont émergé avec un excellent rapport puissance/poids comme une alternative appropriée aux actionneurs conventionnels. actionneurs. Cependant, les actionneurs SMA existants ont une portée limitée en termes de sortie de force ou de couple plus élevée en raison de l’architecture relativement simple du mécanisme d’actionnement. Pour remédier à cette limitation, l’équipe du laboratoire Smart Materials, Structures and Systems (SMSS) de l’IIT Kanpur a élargi l’espace de conception de l’actionneur SMA en tirant parti des caractéristiques de l’architecture musculaire bipennée avec une production de force musculaire améliorée d’environ 70 % par unité. lester.

Cela se traduira par la création d’une nouvelle classe de robots spatiaux qui renforcera la technologie spatiale indienne, a écrit l’équipe dans l’article publié dans Nature Scientific Reports.

“Cette invention entraînera non seulement le développement de robots spatiaux et de prothèses médicales de nouvelle génération, mais aidera également l’aviation et certaines autres industries. D’une certaine manière, cela contribuera à rendre plusieurs secteurs autonomes et plus avancés à long terme », a déclaré le professeur Abhay Karandikar, directeur de l’IIT Kanpur, dans un communiqué.

L’objectif principal d’un actionneur est de générer une sortie mécanique, telle qu’une force et un déplacement, en transformant l’énergie électrique. Les SMA sont une classe de matériaux intelligents qui peuvent restaurer leur forme après avoir été exposés à des températures élevées.

La propriété intéressante de la hiérarchie personnalisable à plusieurs étages de la conception musculaire bio-inspirée basée sur SMA encouragera également les chercheurs dans le domaine de la bio-mécatronique à développer des prothèses robotiques adaptatives pour une application biomédicale dans le pays.

Cela réduira considérablement (un tiers du coût actuel) le coût des dispositifs biomédicaux et augmentera l’abordabilité des systèmes hautes performances tels que les scanners IRM, les scanners CT et les robots chirurgicaux. La technologie permettra également le développement de chambres de patients nécessitant peu d’entretien et un fonctionnement plus silencieux.

