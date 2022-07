L’équipe Griner monte la défense dans une affaire de drogue russe

Le procès de la star américaine du basket-ball s’est poursuivi vendredi devant un tribunal juste à l’extérieur de Moscou

Les avocats représentant la star américaine du basket-ball féminin Brittney Griner ont produit un certificat montrant qu’elle s’était vu prescrire du cannabis médical en 2020 alors que son procès pour drogue se poursuivait vendredi devant un tribunal juste à l’extérieur de Moscou.

Griner est détenue en Russie depuis le 17 février après que des cartouches de vape contenant de l’huile de haschisch ont été trouvées dans ses bagages à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou alors qu’elle arrivait pour jouer pour UMMC Ekaterinbourg pendant la saison morte de la WNBA.

Encourant jusqu’à 10 ans de prison après avoir plaidé coupable aux accusations la semaine dernière, Griner a commencé le quatrième jour de son procès peu après 10 heures du matin vendredi au tribunal de la ville de Khimki portant un t-shirt Nirvana et tenant une photo du WNBA All-Stars portant des maillots avec son numéro 42.

Contrairement à l’audience de jeudi, les médias ont été autorisés à accéder au tribunal vendredi.

Présentant des preuves, l’une des avocates de Griner, Maria Blagovolina, a lu un certificat médical indiquant que Griner s’était vu prescrire du cannabis médical par des médecins américains dans le cadre de son traitement contre la douleur chronique et d’autres affections.

Alors que le procès a de nouveau été ajourné jusqu’au 26 juillet, Blagovolina a expliqué que l’équipe de défense de Griner fournirait plus de détails sur les problèmes médicaux de l’homme de 31 ans.

L’audience de vendredi a vu la défense présenter une série de certificats médicaux ainsi que les résultats de tests antidopage démontrant que Griner n’a jamais été trouvé avec des traces de substances interdites.

Blagovolina a expliqué comment la session de jeudi, où le directeur de l’UMMC Ekaterinbourg Maxim Ryabkov et le capitaine de l’équipe Evgeniya Belyakova ont donné des preuves de caractère, avait été testée pour Griner.

“Elle est très fatiguée, hier a été une journée très émouvante pour elle. C’était difficile pour elle”, dit Blagovolina.

Rybakov aurait décrit Griner comme un “joueur exceptionnel” et personne responsable.

“Aujourd’hui, nous avons vu notre basketteuse pour la première fois depuis février. Dieu merci, elle se sent bien et elle a l’air bien aussi”, remarqua-t-il ensuite.

“Notre tâche était de dire au tribunal ses caractéristiques en tant qu’athlète et en tant que personne. [And her contributions to] basket russe. Grâce à elle, nous avons grimpé dans le classement de l’Euroligue. Nous avons essayé de répondre aux questions que se posait le procureur”, dit Rybakov.

Sa coéquipière Belyakova a déclaré aux journalistes : “Brittney a toujours été une très bonne coéquipière, donc notre rôle ici est avant tout de la soutenir et d’être là pour elle dans de tels moments.

“Elle nous manque beaucoup, [and] manquer son énergie. J’étais content de la voir, [and] J’espère que le processus sera terminé bientôt et dans le bon sens”, Belyakova a ajouté.

D’autres points soulevés dans la défense de Griner étaient qu’elle avait payé des impôts importants en Russie et que son contrat UMMC Ekaterinburg a expiré naturellement le 30 avril, plutôt que d’être résilié en réaction à ses déboires juridiques.

L’équipe juridique de Griner s’attend à ce qu’il y ait jusqu’à cinq audiences.

L’administration du président Joe Biden a classé Griner comme détenue à tort, et la chef de mission adjointe à l’ambassade des États-Unis à Moscou, Elizabeth Rood, a affirmé que son pays restait déterminé à ramener Griner à la maison.

“Je dirai seulement que lors des audiences d’hier et d’aujourd’hui, ce qui est devenu très clair, c’est l’énorme respect et l’admiration [for Griner] aux États-Unis et ici en Russie, où Mme Griner joue au basket depuis sept ans. Non seulement pour ses réalisations professionnelles, mais aussi pour son caractère et son intégrité”, Rood a dit.

Bien que l’on ne sache pas quand Griner pourrait être condamné, les responsables russes ont également insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de discussions sur un éventuel échange de prisonniers avant la fin du procès.

Jeudi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a averti les autorités américaines qu’elles ne devraient pas « exploiter cette matière sensible affectant le sort de certains individus » et leur a conseillé de « abandonner les vaines tentatives de pression sur nous.

Zakharova a appelé les autorités américaines à “travaux via les canaux établis” et a ajouté que le processus « ne fonctionnera tout simplement pas autrement.

“Quand un vrai travail est en cours, il ne s’accompagne pas de ce battage médiatique, c’est juste une campagne d’information classique. Nous regrettons que les États-Unis s’engagent dans cette voie, au lieu d’un dialogue professionnel non public”, a-t-il ajouté. Zakharova a continué.

En outre, Zakharova a rejeté les allégations selon lesquelles Griner et son collègue américain Paul Whelan, un ancien consultant de la marine et de l’informatique reconnu coupable d’espionnage et détenu en Russie depuis décembre 2018, seraient les “victimes d’un régime arbitraire”.

“Paul Whelan a été reconnu coupable d’espionnage et a été pris en flagrant délit, et le procès de Griner est en cours, jusqu’à la fin duquel il est généralement prématuré de discuter des options pour son retour à la maison”, Zakharova a souligné.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a également critiqué l’administration de Biden pour avoir créé “engouement” autour des Américains qui ont été condamnés en Russie, notant qu’écrire des lettres à Biden, comme Griner l’a déjà fait, ne les aidera pas dans leur situation difficile.

À la place, “une perception sérieuse par la partie américaine des signaux qu’ils ont reçus de Russie, de Moscou, par des canaux spécialisés” est nécessaire seulement après que l’affaire Griner ait été close.

Griner a écrit à Biden le 4 juillet révélant des craintes qu’elle pourrait être détenue en Russie “toujours”. Pourtant, le Kremlin a refusé de commenter un éventuel échange de prisonniers et insiste également sur le fait que la détention de Griner n’est pas politiquement motivée.

L’attaché de presse du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a souligné que Griner fait face à des conséquences juridiques comme n’importe qui d’autre et ne devrait pas s’attendre à un traitement préférentiel simplement parce qu’elle est étrangère.

