L’équipe grecque de Chris Coleman a annulé le match en raison d’un but trop petit

L’équipe grecque Atromitos, dirigée par Chris Coleman, a dû creuser une tranchée sur l’une des lignes de but après qu’un ensemble de poteaux de but ait été identifié comme étant trop petit pour son match contre le leader de la Super League grecque AEK Athènes le dimanche 5 février.

Après que l’AEK Athènes ait signalé un problème potentiel avec les buts, les officiels ont enregistré deux hauteurs différentes pour chaque ensemble de poteaux de but. À l’aide de rubans à mesurer au stade Peristeri d’Atromitos, les officiels ont ensuite reporté le match en raison des hauteurs différentes.

Cependant, le personnel au sol d’Atromitos a fait de son mieux pour remplir le match en creusant une tranchée sur la ligne de but du plus petit poteau de but. Il a ensuite été rempli pour tenter d’ajouter la hauteur requise, mais, après 30 minutes, le problème n’a pas pu être résolu pour que le jeu commence.

L’épouse de Chris Coleman, Charlotte, a affirmé que le but n’était qu’un centimètre trop petit, tweetant: “Le match Atromitos V AEK Athènes annulé pour 1 but prétendument à 1 cm après qu’une personne de l’AEK ait décidé de prendre un ruban à mesurer sans raison sur le boueux tache humide par une nuit d’orage à Peristeri.”

Vérifie tes sources Charlotte. Le but était de 5 à 7 cm plus court, alors Atromitos l’a fait sur la ligne de but #AEKfc pour essayer de remédier à la situation 😂J’ai vu des terrains de championnat du dimanche meilleurs que cela. En tant que jeu de haut vol avec de grandes implications, il était pleinement justifié d’être annulé. pic.twitter.com/k2UylJKTvJ5 février 2023 Voir plus

Cependant, selon un fan, le but était en fait de 5 à 7 cm plus court que la réglementation pour le match d’Atromitos contre l’AEK Athènes.

Un terrain de sport grec décidera maintenant si le match sera reprogrammé ou si l’AEK Athènes recevra les trois points.

L’obtention des trois points verrait l’AEK Athènes dépasser le Panathinaikos en tête du classement alors qu’il vise à remporter son premier titre de champion depuis 2018. Atromitos est actuellement septième des 14 équipes de la Super League Grèce.

Chris Coleman a repris l’équipe en janvier 2022, après une longue période d’absence. Le dernier club qu’il a dirigé avant Atromitos était Hebei China Fortune, où il a duré moins d’un an.

Les poteaux de but étant de la mauvaise taille, ce n’est pas la première fois que cela se produit dans le football. Plus tôt cette saison, le but de Wigan était de deux pouces plus grand que les huit pieds autorisés lors d’un match contre Cardiff, mais le match a quand même été joué car l’équipe galloise a perdu 3-1.

Hull City et Birmingham City ont également vu une chose similaire se produire, avec une partie du poteau de but sciée afin de leur donner la bonne hauteur.