L’équipe GB annonce six enfants comme mini-mascottes officielles pour Paris 2024

L’équipe GB a reçu plus de 20 000 inscriptions de parents et tuteurs qui ont postulé pour avoir la chance que leur enfant soit sélectionné. À la suite du processus de nomination, une liste restreinte a été demandée pour savoir pourquoi ils aimeraient être choisis comme mini-mascotte et a été jugée par la commission des athlètes de la BOA.

Représentant les quatre nations d’origine, les six mascottes finales sont les suivantes :

Josh Davidson, âgé de 9 ans de Glasgow

âgé de 9 ans de Glasgow Dora McHardy, âgé de 8 ans de Surrey

âgé de 8 ans de Surrey Alice Wu, âgé de 8 ans de Loughton, Essex

âgé de 8 ans de Loughton, Essex Amélie Cropera, âgé de 11 ans de Belfast

âgé de 11 ans de Belfast Elliott Lefley, âgé de 11 ans du Devon

âgé de 11 ans du Devon Santino Perrin, 9 ans de Bury Port

Pour la toute première fois, présentation des six mini-mascottes de l’équipe GB pour @Paris2024 Bienvenue Alice, Amelia, Dora, Elliott, Josh et Santino ! 🤗 Plus 👇 – Équipe GB (@TeamGB) 26 janvier 2024

Les mini mascottes soutiendront les athlètes de l’équipe GB jusqu’à Paris, depuis la préparation des équipements – où les athlètes se rendront à Birmingham pour récupérer leur tenue olympique – jusqu’aux annonces des équipes locales et à la participation aux Fanzones de l’équipe GB pour regarder l’action et encourager l’équipe GB.

Carly Hodgson, responsable du marketing de l’équipe GB, déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer les toutes premières mini-mascottes et d’accueillir Josh, Dora, Alice, Amelia, Elliott et Santino dans l’équipe GB pour la première fois.

La passion des six finalistes s’est manifestée dans leurs vidéos d’entrée et c’était génial de voir cela prendre vie en les rencontrant en personne. Ils seront un atout pour rallier leurs communautés et la nation à soutenir l’équipe GB dans la course à Paris, dans un rôle qui, nous le savons, sera extrêmement excitant et inspirant tant pour eux que pour nos athlètes.

“Nous sommes particulièrement heureux que les enfants qui ont réussi le processus de candidature représentent chacune des nations d’origine qui composent l’équipe GB : l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Écosse et le Pays de Galles.”

Les enfants ont été présentés pour la première fois l’année dernière, en participant à une séance photo et en rencontrant la médaillée d’argent olympique de slalom en canoë, Mallory Franklin.

Mallory Franklin, a déclaré : « J’ai vraiment apprécié rencontrer les mini-mascottes et j’ai trouvé incroyablement inspirant de voir la prochaine génération si enthousiaste à l’idée de nous encourager depuis les coulisses. Il s’agit d’une initiative très importante non seulement pour impliquer les enfants dans le sport, mais aussi pour donner aux athlètes comme moi encore plus de motivation pour réussir cette année.

“Je suis peut-être partial, mais les Jeux olympiques sont le plus grand événement sportif et je suis ravi que Josh, Dora, Alice, Amelia, Elliott et Santino vivent cela d’une manière jamais vue auparavant.”

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Mini-Mascottes et suivre leur parcours, rendez-vous sur https://www.teamgb.com/article/team-gb-announces-six-children-as-official-mini-mascots-for-paris-2024/68VUqFDbCdljGDTHcEuXpn