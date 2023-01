L’équipe Francisco vise à donner au suivant et à amasser des fonds pour Penguin Plunge à Ottawa – Shaw Local

Tara Francisco et sa famille ont participé au Penguin Plunge depuis qu’il a commencé à Ottawa, et ils apparaissent régulièrement comme les meilleurs collecteurs de fonds pour Make-A-Wish Illinois.

Francisco a déclaré que tout avait commencé après que sa nièce eut réalisé un vœu en 2012. Make-A-Wish est devenu une organisation importante pour son défunt mari, Colbee. Cette année et les années précédentes, l’équipe Francisco s’organise en sa mémoire.

“Notre famille voulait continuer à travailler sur quelque chose qu’il aimait faire même maintenant qu’il est décédé”, a déclaré Francisco.

Étant donné le nouvel emplacement du Penguin Plunge à Skydive Chicago, 3215 E. 1969th Rd à Ottawa, Francisco a l’honneur de tester le nouvel emplacement de saut.

“Nous allons courir cette année parce que la toute première année où Colbee a fait le Polar Plunge à Chicago, il a couru dans le lac Michigan”, a déclaré Francisco. “Alors j’ai pensé que cette année puisque c’est une nouvelle année et que nous sommes de retour en personne, c’est comme ça que nous allons le faire.”

Cela n’empêche pas Francisco de sauter, cependant: elle s’est portée volontaire pour tester le nouvel emplacement de saut, donc quelques jours avant le plongeon, elle peut en faire un toute seule.

“Je suis ravi que nous soyons de retour et que nous puissions le faire cette année”, a déclaré Francisco. «L’année dernière, nous avons eu du virtuel, ce qui était génial et nous avons fait notre propre truc, mais ces enfants traversent tellement de choses. Nous pouvons tous faire un petit saut dans l’eau, et j’en suis ravi.

Cette année, le gymnase auquel appartient Francisco organise une collecte de fonds pour Make-A-Wish de 9 h à 11 h le dimanche 22 janvier. CrossFit 350, au 713 W. Joliet St. sollicite des dons de 20 $ en échange de six minutes de temps de trajet sur un vélo d’assaut avec trois personnes par équipe. L’équipe qui brûle le plus de calories gagne.

“C’est juste une autre chose que nous pouvons faire pour aider”, a déclaré Francisco. “Ces enfants et ces familles traversent tellement de choses.”

Francisco a dit qu’elle espérait un peu de neige lorsque Penguin Plunge arrivera le 28 janvier.

“J’adorerais qu’il neige”, a déclaré Francisco. « Pour ce que ces familles et ces enfants vivent, je m’en fous. J’adorerais qu’il neige.

Tout le monde peut former une équipe ou faire un don au Penguin Plunge en allant sur site.wish.org/penguinplunge23. Pour plus d’informations sur la façon de devenir sponsor ou d’aider au comité, contactez communityevents@illinois.wish.org.

Make-A-Wish est également à la recherche de bénévoles exauceurs de souhaits pour aider les enfants dans le besoin à réaliser leur souhait, car les besoins sont importants. Toute personne intéressée peut obtenir plus d’informations en allant sur illinois.wish.org et en sélectionnant « Façons de nous aider » dans la barre déroulante en haut de la page.