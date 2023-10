L’équipe française de Daryl Dixon a pris son temps pour la production

La première saison de Daryl Dixonun Mort ambulant Le spin-off mettant en vedette le personnage incroyablement populaire de Norman Reedus a été principalement tourné en France. On est loin de la localité de Senoia, en Géorgie, où Les morts-vivants était filmé depuis près d’une décennie. Quand l’équipe atterri en Europeils ont vite découvert que les Français avaient une manière différente de filmer.

« C’est fou de travailler en France parce qu’en Géorgie, on faisait : bang, bang, bang, bang. Nous avions trois ou quatre caméras en même temps, c’était fou. Réedus » a déclaré vendredi lors du panel. « Mais en France, ils faisaient une prise et ensuite ils s’arrêtaient et roulaient la cigarette, en parlaient. » Reedus s’est arrêté ici pour faire effet, le public du panel riant.

« Et je me dis : Qu’est-ce qu’on attend ? Et puis et puis j’ai découvert… ce qu’ils disaient et il le disait au caméraman et c’était comme : « Quelle histoire racontons-nous avec ce mouvement de caméra ? Et j’ai répondu : ‘Continuez simplement à en parler.’ Prenez votre temps », et vous pouvez voir que les clichés sont si beaux et que l’équipe est tellement excitée de travailler sur la série. C’est vraiment rafraîchissant.

« [Another] Une partie de ce qui était cool dans le tournage en France, c’était la façon dont nous étions capables de juxtaposer un certain type de culture, un certain type d’histoire, y compris la langue, avec l’apocalypse », a expliqué le showrunner David Zabel, « d’une manière que vous puissiez ça ne se fait pas sur les petites routes de Géorgie.»

Plus tard, dans la salle de presse, Zabel a déclaré : « Il faut faire attention aux lieux en France ». Il y avait beaucoup plus de règles et de réglementations, et en raison de la nature du statut historique de certains des bâtiments dans lesquels ils ont tourné, de nombreuses solutions ont dû être développées. Greg Nicotero, producteur exécutif, a fait remarquer : « quand vous avez une abbaye vieille de plusieurs siècles, vous ne pouvez pas simplement verser du faux sang sur le sol. »

