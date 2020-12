LONDRES – L’équipe e-sport Fnatic a commencé à embaucher des scientifiques du sport dans le cadre d’un effort visant à améliorer les performances de ses joueurs.

Fnatic, qui compte des acteurs du monde entier, a mis en place une «unité de haute performance» après avoir clôturé un tour de table de 10 millions de dollars d’investisseurs en novembre.

« L’une des choses que nous examinons actuellement est de savoir comment apporter toutes les connaissances issues du sport », a déclaré à CNBC Sam Matthews, fondateur et directeur général de Fnatic.

L’unité étudiera et observera comment les niveaux de sommeil et de stress affectent les performances des 60 joueurs des équipes de Fnatic, qui sont payés pour jouer à des jeux comme Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 et League of Legends devant des centaines. de millions de téléspectateurs.

L’unité examinera également les niveaux d’alcool et de cortisol, ainsi que l’impact d’une trempette à la caféine sur une session de jeu.

« C’est la première fois que nous avons un laboratoire de sciences du sport pour déterminer ce qui fait réellement la différence dans les performances d’un joueur », a déclaré Matthews, qui a cofondé Fnatic à Londres en 2004.

Il y a actuellement trois personnes dans l’unité haute performance de Fnatic, mais l’entreprise prévoit d’y embaucher cinq personnes supplémentaires en 2021.

« Dans l’esport, la concurrence est de plus en plus féroce », a déclaré Matthews. « Comme en F1, vous êtes toujours à la recherche d’avantages que vous pouvez obtenir, qu’il s’agisse de matériel, d’entraînement ou de psychologie. »

Fnatic utilise également un réseau de nutritionnistes et de coachs sportifs indépendants, qui encouragent les joueurs à aller au gymnase, a déclaré Matthews.

De nombreux joueurs professionnels s’entraînent ou s’affrontent pendant plus de dix heures par jour, et certains d’entre eux engrangent plus d’un million de dollars par an. Cependant, la tension physique et mentale sur le corps peut parfois entraîner des problèmes de santé.

Matthews a déclaré: « Ces personnes sont en grande partie en forme et en bonne santé, mais il y a toujours une anomalie dans la règle. »