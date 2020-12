L’équipe FUT 21 TOTW 10 a été confirmée, avec l’attaquant du FC Barcelone Antoine Griezmann qui est le mieux noté en forme.

L’équipe de la semaine FIFA 21 comprend une carte en forme de Griezmann de 88, le Français ayant également changé de position pour LW. L’attaquant de l’Inter Lautaro Martinez, l’attaquant du Celta Vigo Iago Aspas et le gardien de but d’Alaves Fernando Pacheco sont également inclus et ont reçu des cartes TOTW en forme de 86.

De la Premier League, le défenseur de Man City Benjamin Mendy et l’ailier de Leeds United Raphinha sont inclus dans TOTW 10, les deux joueurs étant récompensés par des cartes en forme de TOTW en or pour leurs performances de but lors de la dernière semaine de match.

L’équipe FUT 21 TOTW 10 sera disponible en packs à partir de 18 heures, heure britannique, le mercredi 2 décembre 2020. L’équipe de la semaine EA SPORTS FIFA sera révélée et distribuée en packs à 18 heures, heure britannique, tous les mercredis de cette saison.

Voici l’équipe FIFA 21 Ultimate Team TOTW 10, confirmée par EA SPORTS le mercredi 2 décembre.

GK: Fernando Pacheco (Alaves) – 86 OVR

CB: Alessio Romagnoli (Milan AC) – 85 OVR