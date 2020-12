La toute nouvelle promotion Freeze FUT 21 est maintenant en cours, EA SPORTS publiant une équipe Freeze, des swaps d’icônes FUT et plus encore.

Remplaçant la promo habituelle de FIFA 21 Ultimate Team Futmas, FUT Freeze est une campagne de Noël restylée qui se déroulera de ce soir (vendredi 11 décembre à 18h GMT UK) à la veille de Noël. La promotion démarre avec le lancement d’une équipe FUT Freeze, qui comprend 11 joueurs avec de nouvelles positions et des améliorations de statistiques.

La promo FUT Freeze comprendra également des SBC quotidiens, des objectifs hebdomadaires, une troisième équipe UEL / UCL Road to the Finals la semaine prochaine et un mini lot FUT Freeze (similaire au Black Friday de FUT 21) pour clôturer les choses. Les icônes Prime arrivent également dans Ultimate Team pour la première fois dans FUT 21 (remplaçant leurs équivalents d’icônes de base) en deux lots, un ce soir et un autre vendredi prochain 18 décembre.

Le coup d’envoi de FUT Freeze voit également la première série de swaps ICON dans FUT 21, avec six ICÔNES FUT, des offres de packs ICON et plus encore.

Ces derniers mois, EA SPORTS a supprimé certaines des promotions traditionnelles de FIFA 21 Ultimate Team comme Futties et Ultimate Scream, les remplaçant par de toutes nouvelles promotions FUT comme Rulebreakers et Summer Heat, avec Freeze, la dernière nouvelle promotion à être lancée à la place de Futmas.

Dans les promotions Futmas précédentes, de nouveaux joueurs SBC sont publiés chaque jour, en fonction du classement mondial de la FIFA et de la position en championnat de la saison précédente. Mais, EA SPORTS a changé le format cette année.

Voici l’équipe FUT Freeze confirmée, avec plus de détails sur la promo FUT Freeze également confirmés.