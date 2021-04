L’équipe féminine d’arc classique composée de Deepika Kumari, Ankita Bhakat et Komalika Bari a assuré l’Inde de sa première médaille dans la première étape de la Coupe du monde de tir à l’arc après avoir accédé à la finale avec une victoire en deux sets contre l’Espagne ici. Cependant, l’équipe masculine, qui s’est qualifiée comme troisième tête de série, a perdu en quarts de finale contre ses rivaux espagnols 26-27 dans un barrage après que les deux équipes aient été à égalité 4-4.

L’Inde est également dans la course aux médailles dans trois autres épreuves avec les nouveaux mariés Atanu Das et Deepika qui se qualifient pour les éliminatoires de bronze en paire mixte. Le duo se disputera également des médailles individuelles, après avoir fait les quatre derniers dans leurs sections respectives. Dans la demi-finale féminine, le trio espagnol d’Elia Canales, Ines De Velasco et Leyre Fernandez Infante n’a pas été à la hauteur des Indiens les mieux classés, qui ont obtenu des scores constants de 55, 56 et 55 pour sceller une victoire de 6-0 et faire leur première finale de Coupe du monde depuis Shanghai, 2016.

L’équipe féminine affrontera le Mexique, septième tête de série, lors de l’affrontement pour la médaille d’or dimanche. Ils commenceront les favoris dans un domaine épuisé sans poids lourds asiatiques, la Corée, la Chine et le Taipei chinois. L’équipe féminine indienne d’arc classique a remporté l’or par équipe en Coupe du monde à quatre reprises (Shanghaï 2011, Medellin-2013, Wroclaw-2013 et 2014), l’ancien numéro un mondial Deepika étant une constante dans chaque épreuve.

Pour l’équipe féminine, qui n’a pas encore décroché de quota olympique, la victoire a été un grand coup de pouce avant la dernière épreuve de qualification olympique – la Coupe du monde de troisième étape à Paris en juin. «C’est (l’événement par équipe) très important parce que nous ne sommes pas encore qualifiés (pour les Jeux Olympiques). Il est donc très important que nous tirions bien et que nous nous améliorions le plus rapidement possible », a déclaré Deepika, seule indienne qualifiée olympique chez les femmes, après leur victoire en demi-finale.

«Si nous gagnons, notre niveau de confiance augmentera. Si nous tirons bien ici, nous gagnerons en confiance et tirerons bien lors du prochain événement. Et ensuite, nous gagnerons en confiance et tirerons mieux. « En quarts de finale, ils ont éliminé les hôtes de Guatemala City par une marge identique de 6-0 vendredi au Complexe sportif de Los Arcos. L’équipe féminine a un mélange de jeunesse et d’expérience dans le domaine. ancien numéro un mondial Deepika, Ankita et champion du monde en titre des moins de 18 ans Komalika Bari, la dernière étoile montante du Jharkhand.

Komalika a déclaré qu’elle était capable de tirer sans aucune pression car Deepika et Ankita assument l’essentiel de la charge de travail. «Je m’intègre bien (dans l’équipe)… Je vais mieux maintenant et je me sens plus confiant. Ils ne tirent qu’en 10 secondes et je dois juste le garder dans le jaune pour gagner », a-t-elle déclaré.

Deepika voudra également ajouter une troisième médaille d’or en individuel dimanche lorsque la tête de série n ° 3 affrontera la septième tête de série mexicaine Alejandra Valencia. Elle était à son meilleur lors de la victoire en quart de finale contre Michelle Kroppen, tirant trois sets de 29, 30 et 30 points et chercherait à remporter sa première médaille d’or en Coupe du monde depuis Saltlake City 2018.

Dans les pré-quarts, Deepika a livré un cinquième set 29 pour forcer un match nul avec Aida Roman, puis a percé un 10 parfait au tie-break. Tous les yeux seraient également rivés sur son mari Das qui est en course pour sa première médaille individuelle en Coupe du monde.

Le meilleur précédent de Das dans la section individuelle était une quatrième place à Antalya, en 2016, où il a perdu contre Kim Woojin dans les éliminatoires de bronze. Das affronte le jeune mexicain de 20 ans Angel Alvarado en demi-finale, mais c’est le poids lourd néerlandais Steve Wijler, qui serait son plus grand adversaire.

Ancien vainqueur d’étape, médaillé de bronze mondial et n ° 4 mondial actuel, Wijler débutera comme grand favori pour la médaille d’or dans un peloton qui compte également l’Espagnol Daniel Castro, qui fait ses débuts en Coupe du monde.

