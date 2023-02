L’équipe féminine “indignée” après les réductions de financement de Canada Soccer

Les membres de l’équipe nationale féminine de soccer du Canada se disent “indignées” et “profondément irrespectueuses” par Canada Soccer après avoir appris des “coupures importantes” au programme pour 2023.

Comme l’a signalé pour la première fois TSN, l’Association canadienne des joueurs de soccer, qui représente les femmes canadiennes dans le soccer, demande un financement adéquat ou un changement de leadership au sein de l’instance dirigeante, qualifiant le manque de soutien cette année de « fardeau inacceptable à imposer aux épaules de nos joueurs.”

“Si Canada Soccer n’est pas disposé ou capable de soutenir notre équipe, un nouveau leadership doit être trouvé,” ont déclaré les joueurs dans un communiqué. “Nous nous engageons à faire tout ce qu’il faut pour sensibiliser le public à cette crise et forcer Canada Soccer à commencer à soutenir correctement les équipes nationales.”

Cela survient cinq mois avant le début de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui doit débuter le 20 juillet. Mais alors que les joueuses se préparent pour le tournoi, elles disent qu’elles ont dû réduire les jours de camp d’entraînement, les fenêtres de camp pleines, le nombre de joueurs et de membres du personnel invités aux camps et limiter le soutien à l’équipe nationale des jeunes. Les joueurs disent également qu’on leur a dit que l’équipe nationale ne jouerait pas de match à domicile avant la Coupe du monde.

L’équipe masculine a également publié une déclaration vendredi à l’appui de l’équipe féminine, affirmant que l’utilisation des fonds par Canada Soccer n’est «pas claire et entourée de secret».

La déclaration du côté masculin faisait également référence aux liens de Canada Soccer avec une entreprise privée appelée Canada Soccer Business (CSB). Une enquête de TSN en juillet dernier a révélé que Canada Soccer avait un contrat pluriannuel avec CSB, abandonnant les droits médiatiques et de commandite des deux équipes nationales en échange d’une redevance annuelle garantie de 3 à 4 millions de dollars. Cela signifie qu’une grande partie des revenus de Canada Soccer est détournée vers CSB.

“Nous savons qu’à travers cette mauvaise gestion financière et autre, Canada Soccer prétend ne pas avoir les fonds nécessaires pour fournir aux joueuses de l’équipe nationale féminine les conditions de travail et les matchs dont elles ont besoin pour se préparer à la Coupe du monde féminine 2023”, a déclaré l’équipe masculine. a dit. “C’est scandaleux et appelle une réponse immédiate et urgente.”

Deux sources de Canada Soccer ont déclaré à TSN que la fédération nationale est aux prises avec des coupes importantes dans les programmes masculins et féminins.

“Les équipes nationales du Canada n’ont jamais eu autant de succès ou attiré autant de dollars des entreprises”, ont déclaré les joueurs. “Pourtant, malgré ces avancées, nous sommes toujours coincés à poser la même question… où est le financement ?”

Les deux équipes nationales ont connu d’importants succès au cours des dernières années, et les joueurs affirment que le soccer au Canada n’a jamais été aussi populaire. L’équipe masculine s’est qualifiée pour la Coupe du monde l’an dernier pour la première fois en 36 ans, tandis que l’équipe féminine a remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Mais les joueurs disent qu’un manque de financement adéquat “menace d’inverser les progrès que nous avons réalisés en tant que nation de football et de nous renvoyer dans l’obscurité”.

“Les équipes nationales ne peuvent plus se permettre d’être les seules à se battre pour notre succès. C’en était assez il y a longtemps”, ont déclaré les joueurs.



Dans un communiqué vendredi soirCanada Soccer a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer l’équipe nationale féminine à Orlando samedi matin et a vanté que l’équité salariale “est au cœur de nos négociations en cours avec les joueurs”.

“Nous voulons résoudre ce problème, pour nos deux équipes nationales et pour le soccer au Canada”, a déclaré l’instance dirigeante.