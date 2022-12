L’équipe féminine indienne U18 décroche l’argent à Katmandou

L’équipe féminine indienne des moins de 18 ans a remporté la médaille d’argent après avoir perdu contre les Émirats arabes unis 26-5 lors de la finale de l’Asia Rugby Sevens récemment conclu.

Les Émirats arabes unis sont la seule équipe à avoir battu l’Inde en remportant des victoires complètes contre la Thaïlande, le Népal et la Malaisie lors des tours précédents. Cela équivaut à leur performance record de remporter la médaille d’argent lors de l’édition précédente tenue en 2021.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

« Ces 12 mois ont été gratifiants et enrichissants pour Rugby India. Nous avons maintenant gagné l’argent chez les moins de 18 ans fin 2021, l’argent chez les moins de 20 ans en Ouzbékistan, l’argent chez les femmes cette année à Jakarta et maintenant avec cet argent, cela nous fait 4 médailles d’argent d’affilée », a déclaré Rahul Bose, président , Rugby Inde.

«Il existe une structure claire à 3 niveaux pour que les femmes accèdent à l’échelon supérieur à l’avenir. Les garçons U18 ont obtenu la 4e place qui reflète la 4e place que les garçons U20 ont également obtenue. C’est un bon début pour eux de progresser vers le top 3. Nous avons du travail à faire chez les hommes, mais ce tournoi est une belle façon de résumer nos ambitions et nos intentions pour la saison 21-22. Nous pouvons dire en toute sécurité, mission accomplie et beaucoup à faire à l’avenir. Enfin, merci à Nepal Rugby de nous avoir accueillis avec de superbes installations et une excellente chaleur et hospitalité et à Asia Rugby d’avoir invité l’Inde à participer.”

L’équipe masculine a terminé quatrième lors de sa toute première participation à un tournoi de cette envergure. L’Inde s’est qualifiée d’un cheveu pour les demi-finales où elle a été dominée par les Émirats arabes unis 36-0 pour les opposer à la Malaisie pour le match pour la médaille de bronze. Le match pour la médaille de bronze a été remporté par la Malaisie avec un score de 36-5 pour pousser l’Inde hors du podium mais les placer sur la carte en tant que prétendants sérieux au niveau asiatique.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici