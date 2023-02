L’équipe féminine indienne U-20 débarque à Dhaka avant le premier championnat SAFF U-20

L’équipe indienne de football féminin U-20 a atteint Dhaka pour le premier championnat féminin SAFF U-20 à partir du 3 février.

L’équipe a été reçue à l’aéroport international Hazrat Shahjalal, du nom du saint soufi très respecté, par un groupe courtois d’officiels de la Fédération de football du Bangladesh.

Lors de l’édition inaugurale du championnat SAFF U-20 2023, l’Inde lancera sa campagne contre le Bhoutan vendredi. Tous les matchs du tournoi se joueront au stade Bir Sherestha Shaheed Shipahi Mostafa Kamal, à Dhaka. Après un tournoi à la ronde à quatre équipes, les deux meilleures équipes joueront la finale le 9 février.

La milieu de terrain Nitu Linda, qui a marqué deux buts chacune lors du Championnat féminin SAFF U-19 2021 au Bangladesh et du Championnat féminin SAFF U-18 2022 à Jamshedpur, est convaincue que l’équipe remportera un autre titre SAFF.

« Il est temps pour la bataille à venir et nous sommes tous prêts à commencer. Nous avons vraiment travaillé dur ces deux semaines et nous sommes en pleine forme maintenant. Nous savons que nous devons gagner et réaliser de bonnes performances dans les matches à venir”, a-t-elle déclaré.

Shilky Devi, l’une des joueuses les plus expérimentées de l’équipe, a déclaré qu’elle avait hâte d’effacer la déception du championnat SAFF U-19 de l’année dernière au Bangladesh, où l’Inde avait perdu par un but contre les hôtes.

« Nous sommes arrivés ici et maintenant il est temps pour nous de repartir à zéro. Nous avions tous le cœur brisé lors de notre dernière venue ici en décembre 2021, mais cette fois, nous rentrerons tous à la maison avec le trophée. C’est pour cela que nous sommes ici.

«Nous nous sommes entraînés sous la direction de deux entraîneurs et nous avons appris d’eux différentes compétences et stratégies qui nous aideront à améliorer nos jeux. Il est temps de les rendre fiers aussi”, a déclaré Shilky à www.the-aiff.com peu après son arrivée à Dhaka.

Les Young Tigresses s’étaient entraînées dur à Chennai au cours des deux dernières semaines et sont déterminées à ramener le trophée à la maison. L’équipe indienne U-20 est un mélange d’anciens et de nouveaux visages, qui comprend des joueurs comme Tania Kanti du Bengale occidental, qui n’a pas encore fait ses débuts en équipe nationale et voyage à l’étranger pour la première fois.

“Je suis très excité parce que c’est ma première convocation en équipe nationale et j’ai voyagé à l’étranger pour représenter mon pays. C’est une sensation incroyable. Je vais essayer de faire de mon mieux de toutes les manières possibles pour faire de ce tournoi un moment mémorable pour moi, pour les gens de mon pays et ma famille”, a-t-elle déclaré.

Martina Thokchom, la skipper de l’équipe, est déterminée à réussir sa campagne au Bangladesh et à revenir avec le trophée en Inde le 10 février. champions. Gagner et acquérir de l’expérience seront les aspects les plus importants de cette tournée”, a déclaré Martina.

L’équipe de 23 membres :

Gardiens : Monalisha Devi, Anshika, Anjali ;

Défenseurs : Shilky Devi, Astam Oraon, Kajal, Shubhangi Singh, Purnima Kumari, Varshika, Gladys ; Milieux de terrain : Martina Thokchom, Kajol Dsouza, Babina Devi, Nitu Linda, Tania Kanti, Shailja ; Attaquants : Lynda Kom, Apurna Narzary, Sunita Munda, Sumati Kumari, Neha, Sonali Soren, Anita Kumari.

Calendrier de l’Inde :

3 février : Inde vs Bhoutan, 14h30 IST

5 février : Bangladesh vs Inde, 18h30 IST

7 février : Inde vs Népal, 14h30 IST.

