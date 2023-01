L’équipe féminine indienne U-19 célèbre sa victoire en Coupe du monde avec la danse “Kala Chashma”

L’Inde a créé l’histoire en remportant le titre inaugural de la Coupe du monde féminine U-19 T20 de l’ICC après que l’équipe dirigée par Shafali Verma a battu l’Angleterre par sept guichets dimanche. Alors que les célébrations éclataient à travers le pays, l’équipe indienne a marqué la victoire avec une danse sur la chanson populaire « Kala Chashma ».

S’adressant à Instagram, ICC a publié une vidéo des mouvements de danse avec la légende “Gagner sur le terrain et en dehors. Inde – ICC Women’s #U19T20WorldCup Champions”. “Les nouveaux champions de Kala Chashma”, lit-on dans le clip.

Regardez la vidéo ici :

Dans la vidéo, les champions vêtus de bleu et portant des médailles autour du cou peuvent être vus danser avec style sur la chanson énergique. La joie de gagner est évidente sur leurs visages alors qu’ils dansent avec énergie et enthousiasme, et ne manquent pas un battement. Ils ont même réussi le pas de crochet de la chanson et ont également ajouté quelques mouvements qui leur sont propres.

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a recueilli près de 7 000 j’aime et plus de 3 000 commentaires, applaudissant les jeunes femmes et les félicitant pour leur victoire. Un utilisateur a écrit : « Des femmes… d’une beauté exceptionnelle. » Un autre a commenté : « Elles sont venues, ont vu et ont conquis ». Un troisième utilisateur a commenté : « Des performances incroyables de l’équipe indienne.

Le Premier ministre Narendra Modi a également félicité l’équipe indienne pour sa “victoire spéciale”.

“Félicitations à l’équipe indienne pour une victoire spéciale… Ils ont joué un excellent cricket et leur succès inspirera plusieurs joueurs de cricket à venir. Meilleurs vœux à l’équipe pour leurs projets futurs”, a-t-il tweeté.

Le président Draupadi Murmu a déclaré que leur victoire avait rendu le pays fier. “Félicitations à Team India pour avoir remporté la première Coupe du monde féminine T20 des moins de 19 ans pour le cricket ! Ces jeunes filles talentueuses ont réalisé des performances exceptionnelles. Ces championnes sont une source d’inspiration pour nos jeunes, en particulier les filles. Cette victoire historique a rendu l’Inde fière”, a-t-elle déclaré. tweeté.

