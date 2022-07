L’équipe féminine indienne d’échecs a le meilleur coup de gagner trois médailles: Susan Polgar

Alors même que la fièvre et la ferveur des échecs s’emparent de Chennai avec la 44e Olympiade d’échecs organisée à Mamallapuram, l’ancienne championne du monde féminine Susan Polgar estime que la montée en puissance des joueuses indiennes en fait les favorites pour remporter trois des six médailles en jeu.

L’événement qui se tiendra au Four Point by Sheraton du 28 juillet au 10 août a attiré un nombre record de 187 pays, avec 188 équipes dans la section Open et 162 dans les sections féminines.

“L’équipe féminine indienne a les meilleures chances de décrocher l’or en l’absence des équipes russe et chinoise”, déclare Susan qui s’est catapultée au sommet de la liste des classements féminins à seulement 15 ans. L’équipe féminine indienne composée de Koneru Humpy, Dronavalli Harika, R Vaishali, Tania Sachdev et Bhakti Kulkarni est tête de série pour la première fois et, accessoirement, elle chercherait à décrocher la toute première médaille pour l’Inde dans la section féminine.

Susan Polgar, ancienne championne du monde féminine et l’une des joueuses les plus décorées avec des médailles olympiques, 12 pour être précis (5 d’or, 4 d’argent et 3 de bronze) estime cependant que l’équipe américaine parsemée d’étoiles a été placée en tête de liste dans la section Open est le favori pour l’or. “Cette fois, leur équipe a été renforcée par l’ajout de Levon Aronian et Dominguez car ils avaient déjà Fabiano Caruana, Wesley So et Sam Shankland”.

Cependant, l’équipe indienne A et l’équipe indienne B pourraient repartir avec les deux médailles restantes, estime Susan. Si l’on peut se rappeler que le meilleur effort de l’Inde a été une médaille de bronze à Tromso en 2014.

Susan, qui était la commentatrice officielle du match de championnat du monde 2013 entre Viswanathan Anand et Magnus Carlsen à Chennai, s’exclame : « C’est génial que l’Inde, en particulier Chennai, accueille l’Olympiade d’échecs. L’enthousiasme pour les échecs en Inde est à son plus haut niveau et l’organisation de cet événement a fourni à de nombreux jeunes talents indiens l’occasion indispensable d’acquérir beaucoup d’expérience ».

Cette fois-ci, la sœur cadette de Susan, Judit Polgar, incontestablement la joueuse d’échecs la plus forte de tous les temps, sera la commentatrice officielle de l’événement.

L’Inde, en tant qu’hôte, pouvait aligner une équipe supplémentaire dans les deux sections, mais l’enregistrement d’entrées impaires dans les deux sections a permis à l’Inde d’aligner six équipes.

Cela signifie qu’un énorme 30 Indiens jouent dans la même édition de l’Olympiade. Auparavant, au mieux 10 joueurs jouaient dans la même édition de l’Olympiade. Il n’aurait pas pu y avoir de meilleur moment que celui-ci, la montée en flèche des talents adolescents en Inde attendant de démontrer et de dominer !

