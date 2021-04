Trois membres de l’équipe féminine indienne de tennis avec leur entraîneur Vishal Uppal sont arrivés samedi à Riga, la capitale lettone, pour disputer la Coupe Billie Jean King (BJK) les 16 et 17 avril. «Notre équipe est arrivée à Riga et a été accueillie. par M. Praveen, Mme Elina et Mme Santa représentant l’ambassade de l’Inde et le Forum culturel et économique indien de Lettonie », a déclaré un tweet de la All India Tennis Association (AITA).

Alors que Rutuja Bhosle, Zeel Desai et Karman Kaur Thandi ont pris l’avion pour Riga depuis New Delhi, l’as du tennis indien Sania Mirza et Ankita Raina rejoindront leurs coéquipiers directement de Dubaï où ils s’entraînent depuis la semaine dernière.

« Notre équipe aura une pause d’une journée et devrait commencer les essais lundi », a écrit l’AITA.

Avant de quitter les côtes indiennes, Uppal avait tweeté: «Des temps passionnants pour le tennis féminin en Inde. Au plaisir de vous unir avec toute l’équipe en Lettonie! »

C’est la première fois dans l’histoire que l’équipe féminine indienne se qualifie pour les Play-offs des groupes mondiaux du tournoi, mais leur sortie ne sera pas facile car elles doivent affronter d’anciens champions de Roland-Garros et du monde actuel. La 54e Jelena Ostapenko et la demi-finaliste de l’US Open 2018 Anastasija Sevastova, classée 11e mondiale à son apogée.

Les autres membres de l’équipe lettone sont Diana Marcinkevica, Daniela Vismane et Patricija Spaka.

