L’équipe indienne de hockey féminin a subi une défaite 2 ou 3 contre l’Argentine dominante «B» lors de leur dernière rencontre lors de la tournée en cours en Argentine.

Pour l’Argentine ‘B’, les buts ont été marqués par Sol Pagela (25 ‘), Constanza Cerundolo (38’) et Agustina Gorzelany (39 ‘) tandis que pour Salima Tete (6’) et Gurjit Kaur (42 ‘) ont marqué pour l’Inde.

Au premier quart dimanche, c’est l’Inde qui a pris un bon départ en gagnant un corner de pénalité dès la première minute. Une faute intentionnelle de l’Argentine alors qu’elle défendait le coin de pénalité a conduit l’équipe visiteuse à se voir accorder un coup de pénalité.

Malheureusement pour l’Inde, l’objectif a été sauvé. Sans laisser cette occasion manquée ralentir leur rythme, l’équipe indienne a frappé à la 6e minute grâce au jeune Tete qui a été en bonne santé ce tour.

« Nous avons eu un très bon début de match et même si nous n’avons pas pu marquer sur le coup de pénalité, nous avons pu nous convertir après une bonne interception à la 6e minute. Au premier quart, nous étions en contrôle et avons gardé le contrôle. L’Argentine mais au deuxième quart, ils ont amélioré leur jeu « , a expliqué l’entraîneur-chef Sjoerd Marijne.

Un effondrement de la défense de l’Inde au deuxième trimestre a été bien capitalisé par l’équipe expérimentée à domicile. Le but de Sol Pagela à la 25e minute a égalisé le score à 1-1. Mais le match a penché en leur faveur lorsque l’Inde a cédé deux buts à la 38e et 39e minute.

« Je pense que ces deux buts auraient pu être stoppés. Nous avions limité leurs entrées dans le cercle à seulement 5 ce quart-temps, mais nous leur avons permis de convertir deux fois lors de ces cinq tentatives. Bien que Gurjit ait marqué dans les minutes suivantes pour réduire l’avance d’un but, nous J’ai raté quelques bonnes occasions de marquer par la suite. Je pense que nous étions un peu trop pressés dans notre poursuite pour nous convertir. Nous devons faire beaucoup mieux pour gagner de l’Argentine lors des prochains matches « , a déclaré Marijne.

Jouant le circuit de l’Argentine après que les restrictions de Covid-19 aient gardé l’équipe indienne hors de la compétition pendant un an, Rani and Co. ont testé leur groupe de base au cours des quatre derniers matches où ils ont obtenu deux nuls (2-2,1-1) et ont souffert deux pertes étroites (1-2 et 2-3).

Lors de leurs prochains matchs cette semaine, les Indiens affronteront l’Argentine, classée deuxième du classement FIH.