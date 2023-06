L’équipe féminine indienne de hockey junior félicitée au SAI NCOE Bengaluru après le triomphe de la Coupe d’Asie

Le Centre national d’excellence de l’Autorité sportive de l’Inde à Bengaluru a félicité l’équipe indienne qui a remporté dimanche un premier titre historique dans la Coupe d’Asie de hockey féminin junior.

L’équipe a été accueillie dans les locaux du SAI NCOE mardi après-midi, quelques heures après avoir été accueillie en grand par les responsables du SAI à l’aéroport de Kempegowda, à Bangalore.

Les jeunes athlètes du Centre national d’excellence de l’Autorité des sports de l’Inde ont réalisé une performance fougueuse, gagnant le cœur des spectateurs et des admirateurs. Il y avait un total de 17 athlètes Khelo India dans l’équipe qui sont répartis dans divers centres d’excellence nationaux SAI. Toutes leurs évaluations et essais ont eu lieu au SAI NCOE Bengaluru.

« Nous nous sommes bien battus et avons joué ensemble en équipe. Il y avait un mélange d’anciens et de jeunes joueurs mais nous nous sommes bien mélangés. Nous tenons à remercier l’Honorable Premier Ministre de l’Inde Narendra Modi ainsi que le Ministre des Sports de l’Union Anurag Singh Thakur pour leur soutien constant. Je remercie également tout le monde à SAI Bengaluru qui n’est qu’à un coup de fil pour résoudre tous nos problèmes », a déclaré le capitaine de l’équipe, Preeti.

Les filles sont restées invaincues tout au long et sur six matches disputés jusqu’à la finale, l’Inde en a remporté 5 et fait match nul 1. Annu est restée la meilleure buteuse avec un total de 9 buts dans tout le tournoi.

La Coupe d’Asie féminine junior qui s’est tenue à Gifu, au Japon, a vu la participation de 10 des équipes les plus talentueuses de tout le continent, s’affrontant pour montrer leurs compétences et atteindre la gloire.

Cette victoire dans la Coupe d’Asie de hockey féminin junior reflète non seulement l’immense talent et le travail acharné des jeunes athlètes, mais témoigne également de l’infrastructure d’entraînement exceptionnelle et du soutien offert par le Centre national d’excellence de la Sports Authority of India à Bengaluru.

L’équipe de hockey masculin junior a également remporté la Coupe d’Asie 2023 à Salalah, Oman, et a ainsi décroché son 4e titre de Coupe d’Asie junior. L’équipe masculine junior est également restée invaincue dans la compétition.

