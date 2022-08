L’équipe féminine indienne de fours donne une nouvelle identité aux boulingrins

Le succès a coulé du coin le plus inattendu pour l’Inde aux Jeux du Commonwealth mardi lorsqu’une unité inconnue de quatre femmes a assuré au pays une médaille historique dans des boulingrins rarement suivis tandis que les judokas ont ajouté deux médailles au décompte du pays après que l’haltérophile Ajay Singh a tiré un Vide.

Issu de domaines aussi divers que la police, l’enseignement et l’administration, le quatuor composé de Lovely Choubey, Rupa Rani Tirkey, Pinki et Nayanmoni Saikia, a enfin de quoi répondre aux opposants.

On ne s’attend pas à ce que leur nouveau succès déclenche une révolution et lance une transformation rapide du sport, mais une médaille CWG pourrait encore s’avérer être un énorme pas dans cette direction, car cela pourrait inciter davantage d’Indiens à adopter le sport.

Le «chef» de la meute, Lovely, 38 ans, est un agent de la police du Jharkhand tandis que Rupa, qui est également de Ranchi, travaille au département des sports de l’État.

Pinki, qui a découvert le sport accidentellement lors du CWG 2010 à Delhi, est professeur de sport avec DPS RK Puram à New Delhi tandis que Nayanmoni vient d’une famille d’agriculteurs de l’Assam et travaille dans le département des forêts de l’État.

L’équipe a battu la Nouvelle-Zélande 16-13 en demi-finale pour remporter une première apparition en finale dans le format à quatre féminin de la compétition.

« Nous ne pouvons pas exprimer nos sentiments avec de simples mots. Nous nous sommes battus en équipe et maintenant notre voyage ne s’arrête pas là », a déclaré un Tirkey ému.

“Nous devons jouer de la même manière contre l’Afrique du Sud et faire ce qui n’a pas été fait auparavant”, a-t-elle ajouté.

Contre la Nouvelle-Zélande, après avoir concédé une avance de 0-5 après la deuxième volée, l’équipe indienne a fait un retour en force face à l’équipe kiwi de Selina Goddard (première), Nicole Toomey (deuxième), Tayle Bruce (troisième) et Val Smith (skip ).

Après la fin 9, elles étaient à égalité 7-7 mais après la fin 10, l’Inde avait pris une avance de 10-7. C’était une lutte serrée entre les deux équipes, car la Nouvelle-Zélande menait légèrement 13-12 après la fin-14.

Un tir brillant de Tirkey a aidé l’Inde à sceller le match avec un score de 16-13.

Le duo masculin indien a été éliminé de la compétition dimanche après s’être incliné 8-26 face à l’Irlande du Nord en quart de finale.

Les judokas remportent deux médailles

Les judokas indiens L Shushila Devi et Vijay Kumar Yadav ont assuré qu’il y aura un ajout au décompte des médailles du pays ce jour-là. Alors que Shushila a remporté une médaille d’argent chez les femmes de 48 kg, Vijay a décroché une médaille de bronze chez les hommes de 60 kg.

Shushila, 27 ans, s’est battue avec acharnement avant de perdre la finale via ‘Waza-Ari’ en 4,25 minutes contre la Sud-Africaine Michaela Whitebooi.

Yadav a offert un spectacle dominant pour vaincre Petros Christodoulides de Chypre avec un “Ippon” dans le match pour la médaille de bronze.

Pour Shushila, il s’agissait de sa deuxième médaille d’argent à l’épreuve phare. Elle avait également terminé deuxième des jeux de Glasgow en 2014.

Sous-inspecteur de la police de Manipur, Shushila s’était qualifié pour la finale en battant Priscilla Morand de Maurice.

Aucune médaille de l’arène d’haltérophilie

Après le sommet de cinq médailles en deux jours, le contingent d’haltérophilie n’a pas pu ajouter au décompte car Ajay Singh (81 kg) a raté le bronze d’un cheveu.

Le joueur de 25 ans a réussi un effort total de 319 kg (143 kg + 176 kg) pour terminer quatrième de l’épreuve masculine de 81 kg.

Un faible total d’arraché et un épaulé-jeté en peluche lui ont coûté cher.

« J’ai fait de mon mieux, mais ce n’était tout simplement pas ma journée. Il n’y avait pas de pensées négatives et l’entraîneur (Vijay Sharma) a continué à me motiver. J’ai donné le meilleur de moi-même, mais je n’ai pas pu y arriver », a déclaré Singh.

«J’ai eu trois ascenseurs propres (snatch) et à un moment donné, j’étais en avance d’un kilogramme. Je pensais que je ferais de mon mieux en épaulé-jeté lors de mon dernier effort, mais cela ne s’est pas produit », a-t-il déclaré.

Victoire facile pour les boxeurs

Amit Panghal s’est qualifié pour les quarts de finale des poids mouches masculins (51 kg) après avoir battu Namri Berri de Vanuatu via un verdict unanime.

Panghal, qui participe à son premier grand tournoi après le spectacle décevant des Jeux olympiques de Tokyo, a semblé en contrôle tout au long des trois tours.

Il a utilisé efficacement sa combinaison de coups de poing droit et gauche et s’est battu à distance, obligeant Berri à se présenter et à attaquer.

“C’était un bon entraînement mais c’était facile. Mon adversaire était bon mais ne m’a jamais posé de problèmes », a déclaré Panghal après sa victoire.

“J’aurais pu intensifier mes efforts, mais il reste un long chemin à parcourir et je suis ici pour l’or. J’ai gagné l’argent à Gold Coast et je suis ici pour faire mieux.

Le boxeur poids plume Mohammad Hussamudin a réussi deux sur deux alors qu’il s’est également qualifié pour les quarts de finale avec une victoire similaire de 5-0 sur Mohammad Salim Hossain du Bangladesh.

Déception au hockey

Une équipe de hockey masculine débauchée a gaspillé une position avantageuse pour jouer un match nul 4-4 contre l’Angleterre. L’équipe menait 3-0 à un moment donné mais a permis au pays hôte de repartir avec un match nul.

Les Indiens ont marqué grâce à Lalit Upadhayay (3e minute), Mandeep Singh (13e et 22e) et Harmanpreet Singh (46e) sur un corner de pénalité.

L’Angleterre a produit une vaillante riposte en seconde période et a marqué grâce à Liam Ansell (42e), Nick Bandurak (47e, 53e) et Phil Roper (53e).

