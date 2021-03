«Après la pandémie, nous sommes au camp depuis près de quatre mois maintenant, et l’équipe se sent vraiment bien ensemble», a déclaré Maymol. «L’Ouzbékistan et la Biélorussie sont des équipes fortes et offriront un grand défi aux filles des deux matches amicaux.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy