L’équipe féminine indienne de football affronte la Serbie mercredi dans le premier des trois matches amicaux de la FIFA

L’équipe féminine indienne de football lancera ses préparatifs pour la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022 qui sera organisée par le pays avec un match amical international contre la Serbie à Alanya, en Turquie, mercredi. Le match contre la Serbie est le premier des trois matches amicaux internationaux que l’Inde jouera ce mois-ci en Turquie. L’équipe indienne affrontera la Russie le 19 février et l’Ukraine le 23 février. Le milieu de terrain Sangita Basfore sera capitaine de l’équipe.

« Nous avons eu quelques bons mois de camp à Goa, où nous avons eu l’occasion d’évaluer toutes les filles », a déclaré l’entraîneur-chef Maymol Rocky. « La Serbie est une équipe forte, et nous devrons être à notre meilleur pour obtenir le résultat souhaité contre eux. Tous mes joueurs sont ravis de jouer à nouveau au football international. Ils sont tous motivés avant ce match », a-t-elle ajouté.

Le défenseur Ashalata Devi estime qu’affronter des équipes européennes aussi fortes constituera une bonne préparation pour la Coupe d’Asie féminine de l’AFC.

« Je suis très heureuse que l’équipe se prépare à nouveau pour le football international. La Serbie est une équipe de qualité. Ce sera bien de nous tester contre eux lors de notre premier match », a-t-elle déclaré.

« Ces matches sont extrêmement importants pour nous. Nous nous préparons pour la Coupe d’Asie AFC Inde 2022 et de tels matches nous rendront plus forts et confiants », a-t-elle ajouté.