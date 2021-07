L’équipe féminine du Mexique pourrait purger une partie de la peine pour un chant anti-homosexuel lors de matchs masculins

Selon le président de la fédération, Yon de Luisa, la Fédération mexicaine de football (FMF) pourrait faire en sorte que son équipe nationale féminine senior purge une partie de la peine pour le comportement des supporters lors de matches impliquant leurs moins de 23 ans.

Les chants anti-homosexuels entendus lors des matchs contre la République dominicaine et les États-Unis lors du tournoi de qualification pré-olympique masculin de la CONCACAF en mars ont donné lieu à une punition du Mexique jouant ses deux prochains matchs officiels à domicile à huis clos.

Initialement, on s’attendait à ce que l’équipe nationale masculine senior purge la peine lors de ses deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde en septembre et octobre.

Cependant, la FIFA n’a pas spécifiquement indiqué laquelle des équipes nationales du Mexique le ferait, ouvrant la porte à l’équipe féminine senior pour purger une partie de la peine.

« La sanction fait référence aux deux prochains matches officiels à domicile qui seront joués par des représentants de la Fédération mexicaine de football indépendamment de leur catégorie », peut-on lire dans un communiqué. envoyé par la FIFA à ESPN Mexique.

De Luisa, s’adressant à Journal mexicain Reforma, a également évoqué cette possibilité lors des discussions sur la prochaine fenêtre amicale internationale entre le 13 et le 21 septembre pour programmer un match pour l’équipe féminine.

« Il est possible que l’équipe masculine senior ainsi que l’équipe féminine senior [can serve the ban], en raison de l’horaire à venir à la maison. Il y a aussi un match amical de la FIFA pour l’équipe féminine en septembre », a déclaré De Luisa à Reforma vendredi.

Vendredi, De Luisa a précisé que la FMF attendait que la FIFA lui donne des détails plus précis sur la sanction, mais n’a pas nié avoir utilisé les matches de l’équipe nationale féminine pour purger l’interdiction si elle y était autorisée.

« Il y a des matches par équipes masculines et féminines dans les prochains mois, et nous ne savons toujours pas quand cette suspension de deux matches sera appliquée », a déclaré De Luisa dans une interview avec W Deportes.

Si la FIFA permettait à la FMF de répartir la suspension entre ses représentants, l’équipe masculine ne pourrait alors purger qu’un seul match de suspension – son premier match de qualification pour la Coupe du monde, le 2 septembre contre la Jamaïque à l’Estadio Azteca.

Si l’équipe féminine senior joue ensuite à huis clos plus tard dans le mois, les hommes seraient libres de jouer contre le Canada le 7 octobre sans restrictions.

Si la FIFA autorise la FMF à répartir la sanction entre les deux équipes, certaines de ces mêmes joueuses de l’équipe féminine seront désormais invitées à purger une sanction pour mauvaise conduite de la part de leurs propres fans ciblant spécifiquement ladite communauté. L’équipe féminine senior du Mexique comprend des joueuses qui se sont identifiées comme faisant partie de la communauté LGBTQ+.

Le chant anti-gay en question est un problème permanent pour la FMF depuis près de deux décennies. À la suite d’une première enquête de la FIFA lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, le Mexique a été condamné à 15 amendes depuis 2015 pour comportement de supporters dans les tribunes. Une mise à jour du Code disciplinaire de la FIFA leur a permis d’imposer des sanctions plus lourdes aux récidivistes, aboutissant à une éventuelle interdiction de compétitions, dont la Coupe du monde.

Alors que des efforts ont été faits par la FMF pour freiner le chant, y compris une campagne dans les médias de masse et des vidéos PSA dans les stades avant et pendant les matchs de l’équipe nationale. Aucune des joueuses de l’équipe féminine n’a été incluse dans aucun de ces efforts.

« Le chant est discriminatoire et nous éloigne des compétitions de la FIFA », a déclaré De Luisa en juin avant la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF, lorsqu’il a révélé l’interdiction de deux matchs. « A ceux qui pensent que c’est amusant de [do it], J’ai des nouvelles pour toi. Ce n’est pas. »

Néanmoins, la finale du 6 juin à Denver entre les États-Unis et le Mexique a été entachée par un comportement indiscipliné des fans qui comprenait des objets jetés sur le terrain et une brève pause dans le jeu à cause des fans utilisant le chant anti-gay. Il n’y a eu aucune enquête ou punition pour ce match.